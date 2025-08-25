Se sigue reforzando la seguridad en Mazatlán: Alcaldesa

Se sigue reforzando la seguridad en Mazatlán con personal de los tres órdenes de Gobierno para que haya paz y tranquilidad, manifestó la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez ante la pregunta de qué se está haciendo para prevenir casos de desaparición de personas que se siguen presentando en este municipio.

”Decirles que seguimos reforzando la seguridad en Mazatlán, seguimos trabajando coordinadamente los tres niveles de gobierno para estar aquí en Mazatlán, en este municipio con todos los refuerzos necesarios para que exista paz y tranquilidad en Mazatlán”, expresó Palacios Domínguez en entrevista al salir de la Mesa Regional de Construcción de Paz.

”Hemos estado implementando diferentes operativos, está el Operativo Salvavidas, está el Operativo de Verano, está el Operativo de Bares, hay distintos que se están haciendo actualmente y le damos seguimiento puntual a cada uno de ellos, lo más importante en este Gobierno, y lo reitero, es la seguridad para las y los mazatlecos, estos tres años de nuestro Gobierno estamos muy enfocados de que así sea, diario estamos presentes en la Mesa de Construcción de Paz y estamos muy agradecidos por el apoyo que nos brinda el Gobernador, el doctor Rubén Rocha Moya y la Presidenta de la República, la doctora Claudis Sheinbaum, a Mazatlán porque sabemos que aquí tenemos presencia de diferentes dependencias como lo es defensa, Guardia Nacional y la Marina”, expresó.

Reiteró que se trabaja coordinadamente para que en este municipio se tenga la seguridad tanto en la zona urbana como rural, en todas las colonias y la zona turística para estas siempre con presencia y lo que le compete como autoridad municipal que es hacer trabajos de prevención y de proximidad social se sigue implementando.

Durante la crisis de seguridad que se vive en la entidad a partir del 9 de septiembre del 2024, en Sinaloa se han registrado cerca de mil 800 casos de personas desaparecidas, decenas de ellas en Mazatlán.

Con relación al reporte de que tres hombres armados llegaron entre las 11:00 y las 12:00 horas del pasado viernes a un domicilio ubicado en el Fraccionamiento Villa Galaxia llevando un ramo de flores y cuando la víctima abrió la puerta creyendo que era un regalo para ella, la introdujeron a la vivienda y le robaron 1.2 millones de pesos para huir en al parecer dos vehículos, la Alcaldesa expresó que este es un suceso que la autoridad investigadora sigue por oficio.

”Es una denuncia que se tiene que darle seguimiento por parte de las autoridades competentes y nosotros lo que estamos haciendo es que estamos reforzando la seguridad en diferentes puntos de la ciudad, dependiendo todo lo que se ve aquí en la Mesa de Construcción de Paz damos un seguimiento puntual”, añadió Palacios Domínguez sobre dicha reunión en la que participan mandos y titulares o representantes de dependencias de los tres niveles de gobierno, entre ellas el Ejército, Marina, Guardia Nacional, Gobierno Municipal, Protección Civil, fiscalías generales del Estado y de la República, entre otras.

”Por ejemplo los eventos o sucesos que hay en diferentes puntos o sectores de nuestra ciudad reforzamos con patrullaje, pedimos también refuerzos a la Guardia Nacional, a la Marina, Defensa y eso es lo que se ha estado haciendo cotidianamente porque tenemos estas mesas de Construcción de Paz todos los días, ...siempre lo que nosotros recomendamos en un caso delictivo como ese es la denuncia y sobre todo a las personas que han sido objeto de un delito que siempre se actúe de manera inmediata, que se de denuncia formal para nosotros perseguirla de oficio”.

Reiteró que esa fue una situación inédita y la recomendación en general a los mazatlecos es que tengan confianza en las autoridades, que siempre estén denunciando cualquier hecho que se presente, la denuncia es la mejor forma en que se pueden perseguir los delitos.