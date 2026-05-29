$!Se solidarizan mujeres de Mazatlán con la campaña Coletón Trenzando Alegría

En busca de mostrar su solidaridad ante una noble causa, mujeres de Mazatlán se sumaron este viernes a la campaña Coletón Trenzando Alegría, la cual tiene como misión recolectar trenzas de cabello para la elaboración de pelucas oncológicas a beneficio de mujeres y niñas que luchan contra el cáncer. Impulsado por Grupo Reto Mazatlán, en colaboración con el Club Venados, el evento partió con un mensaje de solidaridad hacia aquellas mujeres que están viviendo una enfermedad como es el cáncer, dejando claro que cada trenza donada este día representa esperanza, amor y fortaleza para ellas.

Yadira Marcela Miranda Estrada, presidenta del grupo Reto y coordinadora de la campaña, agradeció el apoyo de las instituciones que se sumaron para promocionar la campaña, incluyendo a HERSA Corporativo, Cáritas IAP, CECATI 132, entre otras, quienes además participaron con stands informativos, comida y regalos.

“Nos da mucho gusto que nos acompañen en esta es nuestra segunda edición de ‘Trenzando Alegría’. El año pasado comenzamos de una manera que parecería lenta, pero al final sí recolectamos 180 trenzas, las cuales se convirtieron en pelucas. Entonces, hoy queremos que esa cifra se duplique”, explicó Miranda Estrada. “En esta ocasión quisimos también invitar a asociaciones para que dieran a conocer sus programas, ya que a veces en la ciudad no conocemos de ellos y son totalmente gratuitos. Entonces, en este lo hicimos así para que el evento se nutriera más con información de todo tipo”.

Como parte institucional, la directora del Instituto Municipal de la Mujer, Ana Marcela Herrera, junto a la subdirectora del Sistema DIF, Fabiola Osuna, reiteraron el apoyo de las autoridades para seguir impulsando este tipo de programas que generen empatía y esperanza en las mujeres del puerto. En la campaña Trenzatón también estuvieron presentes las reinas infantiles del Carnaval de Mazatlán, Eileen Cruz (2026) y Ángela Salazar (2025), quienes alentaron a las niñas a participar en la donación de su cabello para apoyar a otras con necesidad; un acto muy aplaudido por los organizadores.

“Ángela es una embajadora y las niñas transmiten eso, porque una de las cualidades más bonitas de la mujer es nuestro cabello, y las niñas más lo lucen; entonces cuando lo donan para mí es un acto de mucho amor y de bondad. No es fácil cortarse el pelo y menos para las niñas, y lo que me da gusto es que las mamás no las obligan, o sea, las niñas desean realmente cortar su pelo”, agregó Marcela Miranda.