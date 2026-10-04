Se suma CRIT Sinaloa al Teletón con kermés abierta a la comunidad en Mazatlán

MAZATLÁN._ Con una kermés abierta a toda la comunidad, el CRIT Sinaloa se sumará el sábado 10 de octubre a la jornada nacional del Teletón, en una celebración que busca acercar a la sociedad mazatleca a la labor que realiza el centro y recaudar fondos para continuar con sus programas de atención.

María Gutiérrez Pérez, directora general del CRIT Sinaloa, informó que las actividades comenzarán a las 13:00 horas y concluirán alrededor de las 19:00 horas, con espectáculos, luchas libres, una kermés y actividades infantiles, además de alimentos, bebidas y botanas.

Señaló que las instalaciones estarán abiertas para que las familias puedan conocer el trabajo que realiza el CRIT, los servicios que ofrece y a las personas que atiende.

“Cualquier donativo cuenta, la realidad es que desde un peso hace ya la diferencia”, expresó.

Gutiérrez Pérez reconoció que la meta de este año representa un reto, particularmente ante las condiciones económicas que atraviesa Sinaloa, pero destacó que la sociedad mantiene una relación cercana con Teletón.

La meta nacional busca superar lo recaudado el año anterior, que fue de casi 426 millones de pesos, además de sumar mil nuevos padrinos.

Actualmente, el CRIT Sinaloa atiende a casi 600 niñas, niños y jóvenes provenientes de distintos municipios del estado, además de algunos usuarios de Nayarit por su cercanía con Sinaloa.

Para quienes deseen realizar un donativo el sábado 10 de octubre, también habrá cuatro sucursales de Banamex abiertas de las 09:00 a las 18:00 horas: La Marina, El Conchi, Ejército Mexicano y Centro. A esto se suman los tradicionales “cochinitos” amarillos distribuidos en distintos puntos de Mazatlán.



Orgullo sinaloense

La directora del CRIT Sinaloa destacó también la participación que este año ha tenido la entidad en el Teletón, tanto por sus atletas como por la música.

La Banda El Recodo participa en el himno de Teletón de este año, cuyo videoclip muestra distintos paisajes y elementos representativos de Sinaloa.

“Me da mucho orgullo saber que el himno Teletón de este año sale de esta tierra”, expresó Gutiérrez Pérez.

A la participación musical se suma la presencia de niñas, niños y jóvenes sinaloenses en competencias deportivas adaptadas.

Recientemente, usuarios del CRIT Sinaloa participaron en competencias de boccia y natación, mientras que otros integrantes de la selección estatal viajaron para competir en paraatletismo.

Entre ellos destacó Alondra, usuaria del CRIT Sinaloa, quien regresó con una medalla de plata y una de bronce en natación.



Impulsan deporte adaptado

Gutiérrez Pérez explicó que el modelo de atención del CRIT no se limita a la rehabilitación médica, sino que contempla también el acompañamiento psicológico y familiar, así como la inclusión educativa y deportiva.

Actualmente cuentan con programas de paraatletismo, natación, tenis de mesa, basquetbol y boccia, que se desarrollan en coordinación con el Instituto Municipal del Deporte de Mazatlán y el Comité de Deporte Adaptado.

Uno de los siguientes objetivos es incorporar el baloncesto en silla de ruedas, para lo cual buscan adquirir ocho sillas especiales para integrar un equipo.

Explicó que este tipo de sillas son diferentes a las de uso convencional, ya que son más ligeras y están diseñadas para facilitar el desplazamiento de los deportistas durante los partidos.

Para concretar el proyecto, el CRIT Sinaloa trabaja con el Club Rotario Mazatlán, que se sumó a la iniciativa para buscar los recursos necesarios.

“Queremos fortalecer al equipo, poder hacer que los muchachos lleguen a ese nivel de competencia y traer medallas para Sinaloa y espero también para México”, señaló.



Servicios para la comunidad

Además de la atención que reciben los casi 600 usuarios del CRIT, el centro ofrece algunos servicios a personas externas, cuyos pagos se convierten en donativos para apoyar la atención de los pacientes.

Entre estos servicios se encuentra la estimulación temprana para bebés con factores de riesgo, programas dirigidos a adultos mayores para prevenir lesiones y fortalecer su condición física, así como rehabilitación para personas con lesiones deportivas.

También se ofrecen servicios de terapia física, médica y psicológica.Gutiérrez Pérez aclaró que estos servicios externos no afectan los espacios de los pacientes del CRIT, ya que los casi 600 usuarios cuentan con su lugar y beca garantizados.

“Estos son servicios extra que damos para poner lo mejor de Teletón, pero también para procurar cosas”, explicó.