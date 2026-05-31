$!Se suma Estrella Palacios a movilización en Culiacán por mensaje de Sheinbaum

Junto a la Gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla Valverde, y otros funcionarios, la Alcaldesa de Mazatlán, Estrella Palacios Domínguez, se sumó a la movilización en Culiacán para seguir la transmisión del mensaje dirigido a la nación por parte de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
El evento tuvo sede este domingo en la explanada del Palacio de Gobierno en la capital sinaloense, donde miles de personas mostraron su apoyo a la Mandataria nacional en el segundo aniversario de su triunfo electoral, el cual la convirtió en la primera mujer Presidenta de México.
Durante el evento, los presentes escucharon el mensaje emitido desde la Ciudad de México por Sheinbaum Pardo, en el que expresó sus deseos de continuidad al proceso de transformación que busca para el País; además de otros temas de interés nacional y futuras encomiendas a realizar en su mandato.
En tanto, Palacios Domínguez se sumó a este acto de unidad junto a autoridades estatales, municipales y representantes de diversos sectores de la sociedad, quienes participaron en la concentración y mostraron su apoyo a la Presidenta pese a las condiciones de calor vividas en Culiacán.
El acto formó parte de una jornada nacional desarrollada de manera simultánea en las entidades federativas, donde miles de mexicanas y mexicanos se reunieron en plazas públicas para seguir el mensaje presidencial emitido desde la Ciudad de México.
Antes de este domingo, la Alcaldesa de Mazatlán había confirmado su asistencia a la movilización en apoyo de Claudia Sheinbaum, a quien en reiteradas ocasiones ha mostrado su apoyo y confianza como dirigente del País y líder del partido Morena.