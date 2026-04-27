Se suma hallazgo sin vida de minero Isidro Beltrán a investigación que ya realiza la FGE: Vicefiscal

MAZATLÁN. _ El hallazgo sin vida de Isidro Beltrán la madrugada de este lunes se suma a la investigación que ya realiza la Fiscalía General del Estado de Sinaloa desde la localización del primer cuerpo sin vida en el interior de la mina Santa Fe, en el municipio del Rosario, informó el Vicefiscal en el sur de la entidad, Isaac Aguayo Roacho.

“La investigación ya está abierta desde que se recibió, se confirmó la existencia de una persona sin vida, el pasado (Abraham Aguilera Aguilera, localizado el 8 de abril), este nuevo hallazgo se complementa o se suma a esta investigación que ya tenemos”, añadió Aguayo Roacho la mañana de este lunes en entrevista con personal de medios de comunicación.

“Es parte de lo que ya les habíamos comentado al existir una persona sin vida, la muerte de esta persona es motivo suficiente para, en este caso, continuar con las investigaciones que ya se tienen, se suma una persona más sin vida, no es propiamente como tal que se abra una investigación nieva, sino que esta circunstancia, este hallazgo nuevo se suma a la investigación que ya tenemos”.

Como se informó públicamente en su momento, la tarde del 25 de marzo se registró un derrame en la presa de jales de la mina en mención ubicada cerca del poblado de Chele, en la sindicatura de Cacalotán y los residuos ingresaron a los túneles donde se encontraban 28 trabajadores, 24 de ellos lograron salir y 4 quedaron atrapados.

Tras un fuerte operativo de búsqueda y rescate, cerca de las 23:25 horas del domingo 29 de marzo fue localizado con vida José Alejandro Cástulo Colín, de 44 años, originario del estado de Michoacán y el 7 de abril fue hallado también con vida Francisco Zapata Nájera, de 42 años, originario del estado de Durango y tras ser extraído de la mina al día siguiente, fue trasladado al Hospital General de Mazatlán. Ambos fueron dados de alta horas después de ingresar al hospital.

Cerca de las 00:30 horas del 8 de abril se reportó la localización sin vida el tercer minero que permanecía atrapado y fue identificado como Abraham Aguilera Aguilera, originario del estado de Guanajuato, por lo que aún quedaba pendiente de localizar a Isidro Beltrán, originario de Zimapán, en el estado d de Hidalgo, el cual fue encontrado sin vida este lunes, con lo que concluye el operativo de rescate.

El Vicefiscal en el sur del estado agregó la mañana de este 27 de abril que todavía no tiene más datos de las condiciones en que fue encontrado el cuerpo de Isidro Beltrán, pero probablemente por el tiempo transcurrido desde que ocurrió el derrame ya se encuentre en estado de descomposición, pero no lo puede confirmar y al lugar ya acudió personal de Servicios Periciales para hacer el levantamiento del cuerpo.

“Aquí hay una muerte probablemente accidental, sería un homicidio culposo, preliminarmente pudiéramos calificar así los hechos, vamos a ver qué más arrojan las investigaciones, aquí tendríamos que investigar si de acuerdo al área específica que estaban trabajando en el campo minero si se violentaron algunos deberes de cuidado que hubiesen tenido como resultado la muerte de ellos”, continuó Aguayo Roacho.

“Temas de seguridad, temas que son propios de ese conocimiento especializado, entonces como les decía: tendremos que recabar toda esa información y en su momento resolver”.

Reiteró que, tras la extracción y las diligencias respectivas, el cuerpo será trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense en Mazatlán para realizar las labores de identificación, se verá qué tipo de vestimenta trae y toda esa información contextual probablemente pueda servir para tomar decisiones con mayor prontitud respecto a su identificación.

“Pero eso lo tendríamos que valorar, o bien, si decidimos por alguna razón agotar las periciales en genética ya lo estaríamos decidiendo, pero el primer punto es valorar toda la información que tenemos y tomar esa decisión”, recalcó.

También manifestó que la minería es una actividad muy compleja que se subdivide en diferentes tareas, entonces se tendrá que analizar todas las funciones y actividades específicas tanto desde el punto de vista individualizado hasta el punto de vista macro de lo que es esa tarea para determinar probables responsabilidades.

“Entonces no pudiéramos ahorita adelantar quién sí o quién no pudiera ser responsable”, subrayó Aguayo Roacho.

Dijo que a nivel federal y estatal las áreas de atención a víctimas están brindando todos los servicios legales, médicos, psicológicos que se puedan ofrecer a las familias, incluso para traslados económicos ellos se están haciendo cargo de esa parte.

“Nosotros los escuchamos, recibimos sus inquietudes, a la familia desde luego y pedimos en este caso las colaboraciones o que intervengan las instancias como esas (de atención a víctimas de algún delito)”, reiteró el Vicefiscal.