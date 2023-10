Para encabezar la organización de los comités en algunos de los asentamientos populares de Mazatlán, los miembros del grupo de “Amigos de Xóchitl por Sinaloa”, derivado del Frente Cívico Nacional, invitaron a la líder de colonias María Elena Gómez, mejor conocida como “La Güera Guerrillera”, para fortalecer el trabajo en favor de la responsable de encabezar del Frente Amplio por México para contender por la presidencia de la República.

“Aquí los ‘Amigos de Xóchitl’ vamos a trabajar para que sea una mexicana la que nos gobierne en toda la nación, no gente que no es mexicana y que dice que es mexicana, yo voy de acuerdo con el Frente para apoyar a Xóchitl en todas las colonias y en cada una de las colonias ir a platicar de esto”, dijo la líder de asentamientos en el puerto.

Señaló que actualmente en las colonias ya se reciben visitas de aspirantes a las candidaturas, que les ofrecen dádivas, sin embargo recalcó que es más importante ver quién cuenta con propuestas que beneficien a largo plazo.

“Yo veo las colonias y veo que todas andan muy contentas porque reciben algo, pero qué reciben, reciben dádivas, dádivas que no nos sirven para nada, nos sirven para un momento, pero no damos vuelta en regresarnos y ver dónde está mejor, donde están mejor las empresas, dónde van a trabajar, que es lo principal”, mencionó.

Aunque siempre ha militado en el Partido Revolucionario Institucional, explicó que siempre vela por su conveniencia y no se mantiene activa en las filas del partido pues no comulga con algunos de sus miembros.

“No participo porque la verdad, les digo algo y si lo quieren publicar, me da asco mucha gente que está ahí, me da asco, pero ahora ya todos están con Morena, ya todos se fueron para allá, y yo tengo que esperar a decir no”, sentenció.

“Es la misma el asco que me da con la gente que está en Morena, mencionan al ‘Diablo’ Higuera, otra vez la misma historia, lo mismo de siempre y no porque sea una persona mala, sencillamente porque la gente que lo rodea no sirve para nada, más que para ir brincando de puesto en puesto”, añadió.

Dejó claro que en ocasiones atienden el llamado de los candidatos de todos los partidos para ver sus propuestas y porque le interesa beneficiarse de los colores de los partidos, pues destacó que en la mayoría de los casos, al final ellos son los que se quedan con todo y los ciudadanos solo viendo desde afuera y trabajando.