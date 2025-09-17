$!Se suma Mazatlán a la campaña estatal de prevención del dengue con módulos de abate

MAZATLÁN._ Como una medida para prevenir casos de dengue y reducir la incidencia de esta enfermedad en Sinaloa, la Secretaría de Salud instaló módulos de entrega gratuita de abate en Mazatlán, dentro de su campaña estatal de prevención que se mantendrá del 17 al 26 de septiembre.

A través de esta acción, se busca mantener los hogares libres del mosquito transmisor y concientizar a la población sobre la importancia de eliminar criaderos de larvas.

La distribución de abate tendrá un horario de 9:00 a 13:00 horas en cuatro módulos estratégicamente ubicados en el puerto, como en la Plazuela República, la Unidad Administrativa, Plaza Ley El Mar y Ley El Conchi, donde los ciudadanos pueden acudir para recibir larvicida sin costo y aplicarlo en sus hogares.

Uno de los trabajadores del sector salud ubicado en estos módulos, mencionó que la entrega de abate es gratuita con la finalidad de repartirla a la mayor cantidad de población posible para prevenir el dengue.