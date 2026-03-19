$!Se suma Mazatlán a la campaña ‘Sinaloa Limpia Tu Playa’

A través de brigadas desplegadas en distintos puntos del litoral del puerto, Mazatlán se sumó a la campaña estatal “Sinaloa Limpia Tu Playa”, mediante una jornada de limpieza que incluyó recolección de basura y desechos en la zona del Monumento al Pescador, así como Playa Norte, Los Pinitos y un tramo de la Avenida del Mar. Con el banderazo inicial, se puso en marcha esa actividad a lo largo de la franja costera desde temprana hora, donde participaron grupos conformados por estudiantes, representantes del sector turístico, personal de dependencias públicas y elementos corporativos.





La Subsecretaria de Planeación de la Secretaría de Turismo de Sinaloa, Celia Jáuregui Ibarra, expresó que este tipo de acciones deben de ir acompañadas de un cambio en la cultura ambiental, considerando que no se trata solamente de limpiar, sino de evitar que los residuos lleguen nuevamente a las playas. “Estamos muy contentos de sumar esfuerzos, porque aunque cada área trabaja desde su ámbito, hacerlo en equipo facilita alcanzar resultados en favor del medio ambiente, por lo que es importante que este tipo de acciones se realicen de manera simultánea en distintos puntos del Estado”, comentó. “No solamente se trata de limpiar la playa, se trata de generar conciencia. Estas iniciativas deben impactar tanto en quienes nos visitan como en la población local”, agregó.





Jáuregui Ibarra señaló que desde el ámbito turístico, existe una corresponsabilidad en el cuidado de las costas, al ser uno de los principales atractivos del destino y su carta de presentación ante quienes lo visitan. En este sentido, destacó que mantener las playas en buen estado no solo beneficia al turismo, sino también a la población local que hace uso de estos espacios. El director de Operadora de Playas Mazatlán, Ángel García Contreras, comentó que este tipo de actividades ha tenido una respuesta positiva al mantener una participación constante del sector educativo, hotelero y de diversas instituciones del puerto. “Afortunadamente siempre hemos tenido una gran respuesta del sector educativo y hay representantes también del sector hotelero en esta jornada que se hace de manera simultánea en coordinación con el gobierno del estado, en 11 municipios costeros”, declaró. García Contreras expresó que uno de los propósitos principales de esta jornada es preparar las playas para la temporada alta vacacional, buscando ofrecer espacios en mejores condiciones y dar mayor certidumbre a los visitantes sobre la limpieza y el estado de las áreas recreativas.



