Se suma Mazatlán a movilización nacional del PAN con el ‘Terremoto Azul’ este sábado

Con recorridos en colonias y presencia simultánea con militantes de todo el país, el Partido Acción Nacional en Mazatlán participará este sábado en el denominado “Terremoto Azul”, una jornada nacional con la que buscará reforzar su trabajo territorial y acercarse a los ciudadanos ante las problemáticas que enfrenta el municipio.

Así lo compartió la dirigente del PAN en Mazatlán, Nadia Vega Olivas, la cual dio a conocer que las actividades comenzarán a partir de las 9:00 horas y contemplan presencia de militantes y simpatizantes en el sector del crucero de Santa Rosa y Las Torres, así como recorridos de “Toca Toca” en Infonavit Jabalíes.

Vega Olivas explicó que se trata de una convocatoria nacional para que las dirigencias municipales, militantes y simpatizantes panistas realicen actividades de manera simultánea en diferentes puntos del país y tengan acercamiento con la ciudadanía.

“Es una convocatoria a nivel nacional para que todos los panistas que podamos sumarnos, obviamente las dirigencias municipales, pero también el resto de la militancia, estemos haciendo presencia a la misma hora a nivel nacional en todo el país”, comentó.

Asimismo, la dirigente del PAN explicó que el nombre de “Terremoto Azul” busca representar, desde la perspectiva de Acción Nacional, un llamado a la organización y participación ante lo que consideran una situación complicada para México.

En este sentido, indicó que el concepto parte de la idea de que, ante una tragedia, las personas suelen organizarse para ayudar y salir adelante, por lo que el PAN pretende trasladar ese mensaje al ámbito político y convocar a ciudadanos y militantes a involucrarse.

“Ese es el sentido de por qué se le llama ‘Terremoto Azul’, porque es una tragedia en la que estamos viviendo y en la cual nos tenemos que unir para rescatar la situación actual”, declaró.

La dirigente municipal compartió críticas hacia los gobiernos emanados de Morena y sostuvo que se requiere una mayor participación ciudadana para modificar las condiciones actuales.

Asimismo, señaló que la jornada también formará parte de la reactivación de las actividades territoriales del PAN en Mazatlán, luego de su reincorporación a la presidencia del Comité Municipal tras permanecer alrededor de tres meses alejada del cargo por motivos de salud.

En este sentido, detalló que posteriormente mantendrán recorridos en diferentes colonias aproximadamente tres veces por semana, con la intención de escuchar directamente las inquietudes de los habitantes y conocer su percepción sobre problemáticas como inseguridad, economía y servicios públicos.

Además, adelantó que buscarán encuentros con diferentes sectores productivos y sociales que, consideró, actualmente no están siendo suficientemente escuchados por las autoridades.

Vega Olivas expresó que estas actividades también permitirán al partido recoger planteamientos ciudadanos de cara a la construcción de propuestas rumbo al proceso electoral de 2027, aunque afirmó que el trabajo territorial comenzará desde ahora.

“Tenemos muy claro que el 2027 está en el horizonte, pero nuestro trabajo comienza hoy, en el presente”, dijo.

Finalmente, la dirigente invitó tanto a militantes como a ciudadanos interesados a participar en las actividades del sábado y aseguró que Acción Nacional buscará incrementar su presencia en las colonias y posicionarse nuevamente como una alternativa política en Mazatlán.