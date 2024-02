Este domingo Mazatlán se sumará a la Marcha por Nuestra Democracia en la que participarán cerca de 113 ciudades, 15 de ellas en el extranjero, en la que se exige que el Gobierno no meta las manos en las elecciones.

En este puerto la Marcha iniciará a las 10:00 horas en el Escudo de Sinaloa para continuar por el Paseo Olas Altas y la calle Ángel Flores hasta la calle Benito Juárez, continuando por la calle Melchor Ocampo y Aquiles Serdán hasta tomar la calle 21 de Marzo al poniente para llegar a la Plazuela República, en el Centro de la Ciudad, donde se tendrá un único orador, informaron los integrantes del Frente Cívico Nacional, Martha Ofelia González y Manuel Camacho Tirado.

”El día 18 de febrero a las 10:00 de la mañana los ciudadanos de Mazatlán realizaremos una Marcha en Defensa de Nuestra Democracia, la cita es en el Escudo de Sinaloa, por Olas Altas, y marcharemos hasta la Plazuela República”, expresó el pasado jueves Martha Ofelia González en conferencia de prensa.

”Este acto cívico es convocado por las organizaciones que formamos parte de Unidos, como Poder Ciudadano, Sociedad Civil México, Une México, Unidos por México y Frente Cívico Nacional así como 217 organizaciones convocantes en todo el país, hasta ahora tenemos confirmada la participación en la Marcha de 113 ciudades, 15 de ellas en el extranjero en 6 diferentes países, obviamente mexicanos en el extranjero interesados por la situación de México, somos quienes convocamos en la Movilización Marea Rosa”.

El número de asistentes a vencer es de un millón 700 mil personas que participaron en la marcha anterior y a quienes acudan se les pide que vistan con alguna prenda rosa o si no tienen de ese color que sea blanca.

Camacho Tirado manifestó que las razones para marchar, que en la Ciudad de México será concentración, son porque si el Gobierno mete las manos en la elección el voto no es libre, lo mismo si usa dinero público para ayudar a su candidata, si quiere desaparecer al Instituto Nacional Electoral, controlar el Tribunal Federal Electoral o si dice que si gana la oposición se irán los apoyos, las pensiones, las becas”, entre otros puntos.

Recalcó que los ciudadanos quieren que el Presidente de la República los deje votar en paz.

”Que el Presidente de la República nos deje votar en paz. Que no se meta en la elección. No más propaganda, no más abuso de los programas sociales. Que gobernadores y presidentes municipales dejen de desviar dinero público para la campaña oficialista”, expresó Camacho Tirado.

”Que se blinde la elección del dinero y amenazas del crimen organizado. No más campañas financiadas por el narcotráfico”.