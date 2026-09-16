$!Se suma Nadia Margarita al desfile en Mazatlán para visibilizar desaparición de su hermana Cecilia

Con la finalidad de mantener visible el rostro de su hermana desaparecida, Cecilia Berrelleza Flores, Nadia Margarita Berrelleza Flores se sumó este 16 de septiembre al desfile conmemorativo por el 216 aniversario del inicio de la Independencia de México en Mazatlán. Durante el recorrido por la Avenida del Mar, Nadia Margarita portó una imagen de Cecilia y un mensaje dirigido a la ciudadanía, aprovechando la concentración de personas generada por el acto cívico-militar para solicitar apoyo en la difusión del caso y recordar que su familia continúa buscando a Cecilia. “No normalicemos desapariciones, ayúdenos con difusiones”, se leía en el mensaje.

Mientras avanzaba el desfile, Nadia Margarita se acercó al espacio donde se encontraban las autoridades municipales, estatales, militares y navales que presenciaban el paso de los diferentes contingentes. En ese punto fue atendida por la Alcaldesa de Mazatlán, Estrella Palacios Domínguez, ante quien expuso el caso de su hermana y reiteró su petición de mantener visible su fotografía.









La participación de Nadia Margarita contrastó con el ambiente festivo del desfile, al colocar nuevamente en la atención pública la situación que enfrentan las familias de personas desaparecidas. Con la fotografía de Cecilia y su llamado a compartirla, la manifestante buscó que el caso llegara a un mayor número de personas y evitar que las desapariciones sean asumidas como parte de la vida cotidiana.