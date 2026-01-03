Se suma otra lectora con más juguetes para la campaña ‘Sé un Rey Mago’

MAZATLÁN._ A unas horas de la llegada de Melchor, Gaspar y Baltasar, continúa el apoyo de los fieles lectores a la campaña de Noroeste, “Sé un Rey Mago”.

Un nuevo lote de juguetes fue llevado por una lectora anónima a las instalaciones de Noroeste, el cual fue recibido y agradecido por el personal de este medio de comunicación.

Este martes 6 de enero se harán realidad los sueños de niñas y niños, quienes esperan con ansias la llegada de los Reyes Magos.

Muñecas, balón, carritos, set para poner uñas y maquinaria fueron donados por la fiel lectora.

Todavía está a tiempo de sumarse a esta campaña y ayudar a Melchor, Gaspar y Baltasar trayendo juguetes que serán repartidos a niñas y niños.

La campaña de Noroeste, “Sé un Rey Mago”, es de las más sólidas, con 34 años de respaldo, haciendo felices a los menores.



LA CAMPAÑA

Por segundo año consecutivo, la campaña “Sé Un Rey Mago” se realiza en coordinación de Noroeste con el colectivo de buscadoras “Por las voces Sin Justicia, A. C.”, por lo que en esta edición las historias están focalizadas a niños y niñas de familias que han sido tocadas por la violencia.



PARTICIPE

Los donativos pueden ser traídos a las oficinas de Noroeste Mazatlán en calle Río Amazonas 602-A, fraccionamiento Campo Bello, junto a los Juzgados Familiares, o puede llamar al 669 915 5200 para pedir pasar por ellos.