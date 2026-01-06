Se suma Senadora Paloma Sánchez a campaña Sé Un Rey Mago de Noroeste

MAZATLÁN._ Con la finalidad de hacer realidad el sueño de una niña llena de ilusión, la Senadora de la República Paloma Sánchez Ramos se sumó a la campaña Sé Un Rey Mago, impulsada por Noroeste desde hace 33 años.

En esta ocasión, la contribución de Sánchez Ramos fue destinada a Ángela Adamaris, niña de 11 años quien solicitó un set para elaborar pulseras, deseo que compartió a través de la publicación de su historia en este medio, donde fue leída por la legisladora, quien decidió integrarse de manera directa a la iniciativa.

Este gesto, se suma a la participación que la Senadora ha mantenido en ediciones anteriores de esta campaña, ya que, al igual que el año pasado, realizó la donación de regalos para niñas y niños que forman parte de este esfuerzo solidario.

Con más de tres décadas de existencia, la campaña Sé Un Rey Mago tiene como propósito llevar alegría y acompañamiento a menores que viven en contextos sociales complejos, reforzando valores como la empatía, solidaridad y el compromiso social.

Este año, la campaña mantiene su segunda colaboración consecutiva con el colectivo de buscadoras Por Las Voces Sin Justicia, conformado por familias de personas desaparecidas, quienes enfrentan de manera cotidiana la incertidumbre y el dolor de la ausencia.

Esta alianza ha permitido que hijas e hijos de estas familias sean incluidos dentro de la campaña, ampliando su alcance hacia una dimensión más sensible y humana, en la que no solo se entregan regalos, sino también un mensaje de acompañamiento y reconocimiento.