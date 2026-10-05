$!Se suman 30 elementos, cuatro patrullas y dos vehículos Ocelotl a la SSPM para fortalecer la seguridad en Mazatlán

Un total de 30 nuevos elementos, así como cuatro patrullas y dos vehículos Ocelotl donados por el Gobierno de Sinaloa se sumarán este lunes a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal para fortalecer la seguridad en Mazatlán, manifestó la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez.
“Al ratito, a las 12:00 vamos a estar teniendo una adición de 30 elementos más de la Policía Municipal que van a venir también a fortalecer a la corporación y también tenemos una donación importante de seis vehículos, son cuatro patrullas por parte del Estado, que son donadas, y también dos vehículos Ocelotl que vienen también a fortalecer todo lo que es la corporación municipal”, expresó.
“Todos los días trabajamos en las mesas de Construcción de Paz, en la coordinación de los tres niveles de gobierno, de los 9 mil elementos que tenemos presencia aquí en Mazatlán y vamos a seguir trabajando para tener esa cultura de paz y que tengamos tranquilidad en Mazatlán”.
En entrevista luego de que en el Lunes Cívico el director de la Escuela Primaria Federal Venustiano Carranza, ubicada en el Fraccionamiento Villa Verde, Jaime Heriberto Aguilar González, pidió en su mensaje que haya paz en Mazatlán, la Presidenta Municipal también dijo que se está trabajando en una nueva cultura de paz, es una de las estrategias nacionales que tiene la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo.
“Es uno de los ejes estratégicos el tener atención a las causas, el día de hoy el recibimiento que tuvimos de los niños agitando las banderitas blancas, el fomentar la educación, el fomentar el orgullo por nuestras raíces, como son los bailables populares, todo eso suma a que las niñas y niños tengan un entorno mejor, un entorno donde puedan crecer seguros, el tener mejor infraestructura segura también suma”, continuó la Alcaldesa.
También recalcó que durante la presente semana se recibirán cinco cruceros turísticos, lo que representa 15 mil 554 cruceristas que vendrán a este puerto, que dejarán más de 29 millones de pesos de derrama económica y eso habla de la confianza que se tiene al destino de Mazatlán.
“Seguimos siendo un destino seguro y un destino para la inversión y el turismo y queremos agradecer la confianza de las compañías navieras y que sepan las y los mazatlecos que en todos los sectores productivos tanto comercio, turismo, agricultura, ganadería, pesca, estamos siempre muy pendiente del sector empresarial, de todos los sectores de buscar fortalecer y ayudar a que tengan mejores temporadas”, subrayó Palacios Domínguez.
También dijo que uno de los dos policías que resultaron lesionados el sábado anterior en una agresión por parte de personas armadas ya fue dado de alta y el otro sigue hospitalizado, pero está estable, afortunadamente.