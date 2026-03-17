$!Se suman docentes de Conalep en Mazatlán a paro de labores para exigir seguridad en plantel de Los Mochis

Docentes y personal administrativo de Conalep Mazatlán, pertenecientes al Sindicato de Trabajadores Académicos SINTACEPSIN, se unieron al paro de labores que los 20 planteles de Sinaloa iniciaron este día día, en busca de exigir mayor seguridad para la comunidad estudiantil de Conalep Los Mochis.
El personal docente de los tres planteles Conalep en el puerto, colocaron mantas afueras de las instalaciones y declararon un paro total de dos horas a partir de las 7:00 horas, reanudando las clases después de las 9:00 horas, por lo que los estudiantes tuvieron libres sus dos primeras horas de clases.
Dulce María Loreto, delegada sindical del plantel Mazatlán 2, explicó que con este paro (el cual será diario) buscan visibilizar la situación que están pasando sus colegas en un plantel Los Mochis, donde acusan que hay profesores que han hecho amenazas y actos de violencia contra sus compañeros a lo largo de varios años.
Señaló que además de los docentes, también el personal administrativo y los alumnos han sido víctimas de estos hechos dentro de la institución.
Denunció a dos maestros que aún siguen activos y otro que ya presentó la renuncia, como responsables, y que además tendrían ya denuncias penales.
“Estamos iniciando el día de hoy a las 7 de la mañana un paro de labores por dos horas que se irá incrementando una hora sucesivamente mientras no se resuelve el conflicto, llegando hasta el paro total de los 20 planteles que integran en el Estado 425 miembros”, dijo Loreto de La Torre.
“Estamos pidiendo sobre todo visibilizar la situación tan delicada que tiene que ver con la seguridad, porque hay algunos maestros del plantel Mochis 1 que han estado incurriendo en malas prácticas y hasta ahorita no se han tomado cartas en el asunto. Inclusive el director del plantel de allá tiene una demanda penal por amenazas, pero las autoridades, en este caso el director general de Sinaloa no ha tomado cartas en el asunto”, añadió.
Indicó que está situación tiene ya cuatro años, y se ha documentado mediante videos, quejas y la demanda antes mencionada.
Es por eso que piden la intervención directa del Gobernador Rubén Rocha Moya para que se aplique la Ley Federal de Trabajo y la Ley de Trabajadores al servicio del Estado de Sinaloa, mediante un cese a dichos maestros.
“Se trata de visibilizar el asunto tan delicado de seguridad que tenemos nosotros y que intervengan (el Gobernador), que hagan valer los derechos y sobre todo garantizar la seguridad de la comunidad educativa, que es lo más importante aquí”.
La delegada de Conalep Mazatlán 2 agregó que solo se busca que tanto el plantel de Los Mochis como todos en el estado, puedan ser un entorno educativo libre de violencia y que se garanticen espacios estudiantiles seguros, de respeto y de sana convivencia.