$!Se suman docentes de Conalep en Mazatlán a paro de labores para exigir seguridad en plantel de Los Mochis

Docentes y personal administrativo de Conalep Mazatlán, pertenecientes al Sindicato de Trabajadores Académicos SINTACEPSIN, se unieron al paro de labores que los 20 planteles de Sinaloa iniciaron este día día, en busca de exigir mayor seguridad para la comunidad estudiantil de Conalep Los Mochis. El personal docente de los tres planteles Conalep en el puerto, colocaron mantas afueras de las instalaciones y declararon un paro total de dos horas a partir de las 7:00 horas, reanudando las clases después de las 9:00 horas, por lo que los estudiantes tuvieron libres sus dos primeras horas de clases.

Dulce María Loreto, delegada sindical del plantel Mazatlán 2, explicó que con este paro (el cual será diario) buscan visibilizar la situación que están pasando sus colegas en un plantel Los Mochis, donde acusan que hay profesores que han hecho amenazas y actos de violencia contra sus compañeros a lo largo de varios años. Señaló que además de los docentes, también el personal administrativo y los alumnos han sido víctimas de estos hechos dentro de la institución. Denunció a dos maestros que aún siguen activos y otro que ya presentó la renuncia, como responsables, y que además tendrían ya denuncias penales. “Estamos iniciando el día de hoy a las 7 de la mañana un paro de labores por dos horas que se irá incrementando una hora sucesivamente mientras no se resuelve el conflicto, llegando hasta el paro total de los 20 planteles que integran en el Estado 425 miembros”, dijo Loreto de La Torre.