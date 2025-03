$!Se suman en Mazatlán al ‘Luto Nacional’ por hallazgo de crematorios clandestinos en Teuchitlán, Jalisco

Alejandra señaló que todos los casos de sobrevivientes a esta barbarie en Teuchitlán son anécdotas, un fiel reflejo del estigma que se tiene en los desaparecidos, ya que también se demostró que no solo eran personas de Jalisco o alrededores, sino también de otros estados.

“Como ya mencionaba en otra ocasión, es ahí este estigma y esta revictimización acerca de que los desaparecidos en algo andaban, o andaban en malos pasos, y este es un claro reflejo de que no todos andaban en malos pasos. No vamos a negar la realidad, pero eso no quita que es un desaparecido y que se le debe de buscar”, dijo.



AÑOS SIN VOLVER A VER EL ROSTRO DE UN SER AMADO

Con zapatos, ropa vieja, velas y varios carteles de afiches, los familiares de desaparecidos tapizaron la explanada de la Plazuela República de Mazatlán para recordar a todas esas personas que hoy no están a su lado, como es el caso de Jorge Catarino López, por quien su madre, Valvina, y su suegra, María de Jesús, hicieron presencia este sábado.

Jorge, de 35 años de edad, manejaba un taxi y transportaba a su esposa e hijos la noche del 14 de marzo de 2024, el día que fue privado de su libertad. Desde entonces, sus familiares acuden a todos las marchas y no descansa por traerlo de vuelta; mientras que también opinan sobre Teuchitlán.

“A él lo levantaron cuando traía a su esposa del trabajo a las 10:00 de la noche y sus hijos. Ya tiene más de un año y las autoridades aún nos dicen nada de nada. Hoy traemos acá las velas como una forma de expresar los sentimientos que tenemos”, dijo María de Jesús.

“Mucha tristeza, mucha tristeza porque estamos viviendo en un tiempo en que no hay ley para todas esas esas personas. ¿Tú crees que el gobierno no se dio cuenta de eso? Así como están ellos, estamos nosotros también, igual, nada más que aquí todavía no los encontramos (a sus desaparecidos)”.