Con la intención de contribuir a las acciones de apoyo alimentario que se realizan en el puerto, integrantes de la Comisión de Empresarios Jóvenes de Coparmex Mazatlán participaron este miércoles en una jornada de voluntariado en el Banco de Alimentos de Mazatlán. Durante la actividad, realizada de 9:00 a 13:00 horas en las instalaciones de la institución, ubicadas en el Parque Bonfil, los jóvenes se involucraron en distintas tareas para apoyar el trabajo que diariamente desarrolla el organismo en beneficio de familias en situación de vulnerabilidad.





Entre las actividades estuvieron el armado y entrega de paquetes alimentarios para beneficiarios de los programas Martes y Miércoles del Banco de Alimentos, así como la separación y cribado de productos para su aprovechamiento y distribución. En la jornada participaron Paola Sánchez, de Coparmex Mazatlán; Heriberto Benítez, de NEOMAZ; Susana Arreola, de AML Expertise & Consulting y Fernando Valdez Garza, de Mueblería Valdez, todos integrantes de Jóvenes Coparmex.





Además de colaborar directamente en las labores, los voluntarios conocieron de cerca los procesos que realiza el Banco de Alimentos para rescatar, seleccionar y distribuir productos entre personas y familias que requieren apoyo. La participación de los empresarios jóvenes forma parte de las acciones de responsabilidad social que promueve la agrupación, con el propósito de involucrar a las nuevas generaciones en iniciativas que contribuyan al bienestar de la comunidad.



