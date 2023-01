$!Se suman más al rechazo del carril preferencial para transporte en Mazatlán

”Yo traigo a mi papá cada 15 días al Seguro nuevo, estaciono mi carro afuera del seguro mientras bajo la andadera y a mi papá, luego lo subo y lo llevo a hacer fila para su atención, en esto me tardo como unos 15 minutos, usted cree que me den chanza los camioneros mientras atiendo a mi papá, pues no”, dijo.

”Y dónde me voy a estacionar, hasta dónde, no hay lugar, tendría que ser en el estacionamiento de alguna tienda comercial y eso está lejos y muy complicado para traer a mi papá en su andadera”.

Por su parte, un grupo de trabajadores del IMSS nuevo denunciaron que sus familiares los traen al trabajo y se paran frente al lugar, pero ya no los dejan, y ahora dónde se pararán para bajarse, ese retardo les perjudica.

“A nosotros sí nos afecta, mi hermana me da raite, se para afuera del seguro y ahí me bajo, pero ahora no lo podré hacer, hasta dónde se podrá dejar el carro, no entiendo a este gobierno”, dijo una empleada del IMSS.



Empiezan a sancionar, denuncian

Clientes de sucursales bancarias y de negocios de la Avenida Ejército Mexicano denunciaron que los agentes de Tránsito ya empezaron a aplicar multas.

”Yo me estacioné como de costumbre, afuera del Bancomer, pero de volada me cayó un policía y me dijo que me multaría si no me quitaba, por fortuna me quité rápido, pero llegó otro en carro y a ese sí le creo que lo multaron”, señaló un cliente.

Durante esta semana, la Policía de Tránsito ha retirado vehículos estacionados sobre la hoy franja amarilla, antes lugar para estacionarse, y ha aplicado multas.

Noroeste observó cómo un automovilista en la Avenida Ejército Mexicano reclamó a policías de Tránsito el hecho de que le hayan aplicado una multa por estacionarse en la recién pintada línea amarilla.