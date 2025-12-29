$!Se suman más personas a campaña Sé un Rey Mago, de Noroeste; regala lectora 6 bicicletas más

Fieles lectores de Noroeste se siguen sumando a la campaña Sé un Rey Mago, que organiza Noroeste. La mañana de este lunes 29 de diciembre, una fiel lectora anónima de Noroeste se sumó de nuevo a la campaña en favor de niñas y niños y envió a las oficinas de este medio de comunicación seis bicicletas nuevas, tres para niñas y tres para niños.

Este nuevo apoyo se suma a los otros que han traído más lectores anónimos que año con año se convierten en Rey Mago de Noroeste. También hace días, un lector de la Casita del Plomero de Mazatlán trajo a las oficinas de Noroeste dos carretillas para niños para ser entregadas a los menores. También otro lector anónimo se sumó con más regalos. Usted está a tiempo de apoyar a Melchor, Gaspar y Baltasar y ayudar a que se cumplan los deseos de los niños.