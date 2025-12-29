$!Se suman más personas a campaña Sé un Rey Mago, de Noroeste; regala lectora 6 bicicletas más

Fieles lectores de Noroeste se siguen sumando a la campaña Sé un Rey Mago, que organiza Noroeste.
La mañana de este lunes 29 de diciembre, una fiel lectora anónima de Noroeste se sumó de nuevo a la campaña en favor de niñas y niños y envió a las oficinas de este medio de comunicación seis bicicletas nuevas, tres para niñas y tres para niños.
Este nuevo apoyo se suma a los otros que han traído más lectores anónimos que año con año se convierten en Rey Mago de Noroeste.
También hace días, un lector de la Casita del Plomero de Mazatlán trajo a las oficinas de Noroeste dos carretillas para niños para ser entregadas a los menores.
También otro lector anónimo se sumó con más regalos.
Usted está a tiempo de apoyar a Melchor, Gaspar y Baltasar y ayudar a que se cumplan los deseos de los niños.
Esta edición, las historias publicadas no hablan de carencias materiales, pues sus relatos plasman la fortaleza de niñas y niños que a temprana edad aprendieron a convivir con la ausencia, ya que la campaña colabora por segundo año consecutivo con el colectivo de buscadoras Por Las Voces Sin Justicia, integrado por familias que viven la búsqueda diaria de un ser querido desaparecido o privado de la libertad.
De esta forma, la continuidad de la campaña durante esta época festiva ha permitido no solo recolectar obsequios, sino también fomentar valores como la empatía, generosidad y el compromiso social de toda una ciudad, contribuyendo a que el Día de Reyes deje una huella significativa en pequeños que enfrentan contextos adversos.
Las donaciones se reciben en las oficinas de Noroeste, ubicadas en la calle Río Amazonas 602-A, fraccionamiento Campo Bello, junto a los Juzgados de lo Familiar; o puede llamar al 669 915 5200 para pedir pasar por ellos.