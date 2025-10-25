$!Se suman mazatlecos a la marcha nacional ‘Por la mujer y la vida’

MAZATLÁN._ En busca de mandar un mensaje que promueva la vida humana, los valores y la unidad familiar, un grupo de personas convocadas por la organización Vía Familia Mazatlán participó este sábado en la marcha “Por la mujer y la vida”, la cual se llevó a cabo simultáneamente a nivel nacional en 80 ciudades. Alrededor de 20 personas cumplieron con el recorrido desde el Monumento al Pescador hacia el Escudo en Olas Altas, en el que llevaban lonas y pancartas con el mensaje de “México es pro-vida”, “No queremos más abortos” y “La vida comienza en la concepción, no en la percepción”.





Otros mensajes que también sonaron en la marcha fueron “Mujer, que no te mientan, el aborto no empodera”, así como “La vida se respeta y se defiende”, que buscaron llegar a quienes se encontraban en el malecón y el Paseo Claussen durante el recorrido. Alejandrina Cárdenas, presidenta del grupo de Vía Familia, indicó que esta marcha tuvo el objetivo de llegar a los legisladores del estado para que no aprueben más leyes a favor del aborto, además de concientizar a las jóvenes en la defensa absoluta de la vida que pueden llevar en sus vientres.





”Estamos iniciando esta marcha y levantando la voz principalmente por los bebés, por los que no han nacido. Nuestro objetivo es que esta voz llegue también a los legisladores para que no se hagan leyes en contra de la vida, y también para que las mujeres sientan esa valentía de defender la vida de sus hijos en el vientre”, declaró. “(La marcha) es a nivel nacional. Están ahorita en varios estados de la República, al igual que Mazatlán y Culiacán; son 80 ciudades en las que están marchando en estos momentos. Tenemos ya ocho años que iniciamos con la primera marcha y pues aquí seguimos llegando este mensaje”. La marcha “Por la mujer y la vida” finalizó en Olas Altas con un mensaje de sus organizadores para no abandonar la lucha que llevan más de ocho años cargando; es decir, defender la vida y tratar de eliminar las leyes que apoyan el aborto.