Mazatlán
|
Manifestación

Se suman mazatlecos a la marcha nacional ‘Por la mujer y la vida’

Integrantes de Vía Familia Mazatlán recorrieron el malecón con pancartas y mensajes a favor de la vida, buscando concientizar a la población y a legisladores sobre el tema del aborto
Alexis García |
25/10/2025 19:07
25/10/2025 19:07

MAZATLÁN._ En busca de mandar un mensaje que promueva la vida humana, los valores y la unidad familiar, un grupo de personas convocadas por la organización Vía Familia Mazatlán participó este sábado en la marcha “Por la mujer y la vida”, la cual se llevó a cabo simultáneamente a nivel nacional en 80 ciudades.

Alrededor de 20 personas cumplieron con el recorrido desde el Monumento al Pescador hacia el Escudo en Olas Altas, en el que llevaban lonas y pancartas con el mensaje de “México es pro-vida”, “No queremos más abortos” y “La vida comienza en la concepción, no en la percepción”.

  • $!Se suman mazatlecos a la marcha nacional ‘Por la mujer y la vida’
  • $!Se suman mazatlecos a la marcha nacional ‘Por la mujer y la vida’

Otros mensajes que también sonaron en la marcha fueron “Mujer, que no te mientan, el aborto no empodera”, así como “La vida se respeta y se defiende”, que buscaron llegar a quienes se encontraban en el malecón y el Paseo Claussen durante el recorrido.

Alejandrina Cárdenas, presidenta del grupo de Vía Familia, indicó que esta marcha tuvo el objetivo de llegar a los legisladores del estado para que no aprueben más leyes a favor del aborto, además de concientizar a las jóvenes en la defensa absoluta de la vida que pueden llevar en sus vientres.

  • $!Se suman mazatlecos a la marcha nacional ‘Por la mujer y la vida’
  • $!Se suman mazatlecos a la marcha nacional ‘Por la mujer y la vida’

”Estamos iniciando esta marcha y levantando la voz principalmente por los bebés, por los que no han nacido. Nuestro objetivo es que esta voz llegue también a los legisladores para que no se hagan leyes en contra de la vida, y también para que las mujeres sientan esa valentía de defender la vida de sus hijos en el vientre”, declaró.

“(La marcha) es a nivel nacional. Están ahorita en varios estados de la República, al igual que Mazatlán y Culiacán; son 80 ciudades en las que están marchando en estos momentos. Tenemos ya ocho años que iniciamos con la primera marcha y pues aquí seguimos llegando este mensaje”.

La marcha “Por la mujer y la vida” finalizó en Olas Altas con un mensaje de sus organizadores para no abandonar la lucha que llevan más de ocho años cargando; es decir, defender la vida y tratar de eliminar las leyes que apoyan el aborto.

  • $!Se suman mazatlecos a la marcha nacional ‘Por la mujer y la vida’
  • $!Se suman mazatlecos a la marcha nacional ‘Por la mujer y la vida’
#Aborto
#Manifestación
#Vía Familia
#Provida
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube