$!Se suman trabajadores del IMSS en Mazatlán a protesta nacional por mejoras laborales

En la búsqueda por exigir mejores condiciones laborales, recursos suficientes para garantizar una atención médica de calidad, así como un aumento salarial, trabajadores activos y jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social, acompañados por derechohabientes, se manifestaron este martes en Mazatlán, como parte de la movilización de alcance nacional convocada para el 13 de octubre de 2026. Santos Acosta, enfermero jefe de piso del Hospital General de Zona número 3, señaló que el personal de salud enfrenta carencias de medicamentos, equipos electromédicos y sistemas de aire acondicionado, además de una falta de personal que, afirmó, repercute tanto en las condiciones de trabajo como en el servicio que reciben los pacientes. “No tenemos los recursos para atender al derechohabiente. Nosotros somos la cara ante el derechohabiente cuando va y se queja de que no es atendido en el Seguro Social, pero no es culpa de nosotros”, comentó. “El derechohabiente se enoja con nosotros, pero no entiende que es el sistema de salud el que está lastimado, el que está mellado y que necesita mejorarse”, agregó.







Acosta explicó que los trabajadores no son responsables de la falta de medicamentos, los equipos descompuestos o las demoras para obtener una consulta, aunque son quienes reciben las quejas de los pacientes. Asimismo, advirtió que las condiciones laborales y salariales también influyen en la permanencia del personal especializado, pues consideró que trabajar en el Seguro Social ha dejado de ser atractivo para algunos médicos ante la falta de una remuneración y una jubilación dignas. “No es culpa de nosotros que no haya medicamentos, que no haya aparatos electromédicos o estén descompuestos, o que el aire acondicionado no esté en las condiciones adecuadas. Si nosotros no mejoramos las condiciones del Seguro Social, el derechohabiente no va a tener la atención adecuada”, declaró.







Rechazan incremento salarial acordado Uno de los principales reclamos de los manifestantes es obtener un aumento del 10 por ciento al salario tabular, pues consideran insuficiente el incremento de 2.9 por ciento directo al salario contemplado en el acuerdo sindical. Ante esto, Acosta calificó ese porcentaje como insuficiente y sostuvo que la exigencia busca mejorar los ingresos de los trabajadores, así como las condiciones en las que desempeñan sus funciones. “Necesitamos mejorar las condiciones salariales para el trabajador, así como mejorar las condiciones para el derechohabiente, para el jubilado. Si el trabajador no tiene un salario digno, unas condiciones dignas, pues el trabajador va a buscar trabajar en la privada, va a trabajar en otra cosa”, manifestó.







El enfermero afirmó que las protestas no tienen como objetivo suspender los servicios médicos ni llegar a una huelga, sino visibilizar las deficiencias del Instituto y presionar para que se atiendan las demandas del personal. En este sentido, recordó que durante la pandemia de Covid-19 los trabajadores de la salud estuvieron en la primera línea de atención y sostuvo que ahora buscan un reconocimiento que se traduzca en una remuneración adecuada y condiciones laborales dignas. El trabajador también cuestionó la actuación de la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, al considerar que no ha ofrecido respuestas claras a las demandas de sus agremiados. Asimismo, señaló que representantes de la base trabajadora participaron en una mesa de diálogo nacional, en la que expusieron sus inconformidades, pero aseguró que no obtuvieron compromisos concretos sobre posibles mejoras salariales y laborales.



