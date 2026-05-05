$!Se suman vecinos de la Francisco Solís a la campaña de esterilización animal de Ecología de Mazatlán

Este martes, vecinos de la Colonia Francisco Solís continuaron sumándose a la campaña de esterilización animal impulsada por la Dirección de Ecología y Medio Ambiente del Gobierno de Mazatlán, registrando por segundo día consecutivo una respuesta favorable por parte de la ciudadanía. Habitantes del sector acudieron desde temprano con sus mascotas hasta la Avenida Pesqueira, donde fue instalado el camión esterilizador, mismo que brindó servicios gratuitos de cirugía para perros y gatos, así como consultas médicas y tratamientos de desparasitación.

La jornada, que forma parte de las acciones primarias para el control de la población animal, mantuvo una constante afluencia de colonos interesados en aprovechar los beneficios, contribuyendo al bienestar de sus mascotas y a la disminución de animales en situación de calle. Guadalupe Olguín, quien acudió con sus perros Doki y Canela, destacó la importancia de este tipo de programas, al considerar que representan una oportunidad más accesible para muchas familias. “Es un plan de ayuda muy bueno que tiene el municipio. Todos deberíamos fomentar la esterilización, ya que hay mucho animalito en las calles. No solo es por ellos, también como sociedad, ya que no queremos ver que sufran, pero también la sobrepoblación nos afecta de manera importante”, expresó.