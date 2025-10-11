$!Se suspende inauguración del cárcamo pluvial en Mazatlán por lluvias de la tormenta Raymond

Las intensas lluvias con las que amaneció Mazatlán este sábado derivadas del paso de la tormenta tropical Raymond frente a las cosas del Pacífico, obligaron a Gobierno del Estado a suspender la inauguración del cárcamo pluvial de rebombero construido sobre la avenida Camarón Sábalo.
El acto protocolario estaba programado a celebrarse este 11 de octubre y contaría con la presencia del gobernador Rubén Rocha Moya y la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez.
Sin embargo, a través de los canales de comunicación oficiales de ambas estancias, se informó sobre la cancelación del evento, sin precisar una nueva fecha para su realización.
“AVISO, el evento de Inauguración de Construcción de Drenaje Pluvial y Cárcamo de Rebombeo programado a las 9:00 horas en Mazatlán, se pospone hasta nuevo aviso”, se lee en el comunicado emitido por Gobierno del Estado.
Después de aproximadamente 10 meses desde el inicio de su construcción en enero del año en curso, esta obra llegó a su conclusión con la finalidad de reducir encharcamientos e inundaciones que durante las temporadas de lluvias se presentan en el Sábalo Country.
Con una inversión que superó lo 78 millones de pesos, el nuevo cárcamo sustituye a una estructura obsoleta que operaba con tres bombas de baja capacidad y se veía sobrepasada por las cantidades de agua que se acumula en la zona.
El nuevo sistema incorpora cuatro bombas de 270 caballos de fuerza cada una, con una capacidad de desalojar hasta 2 mil litros por segundo, además de una caja que rompe la presión, que permite conducir el agua directamente al mar y evitar el reflujo a la red pluvial.
La inauguración representaba el cierre formal de una de las obras más esperadas por los mazatlecos en materia de drenaje pluvial, pero la presencia de intensas lluvias hizo inviable su desarrollo.
Hasta el momento, las autoridades estatales no han informado cuando se reprogramará la inauguración, aunque se prevé que el cárcamo entre en operación plena en los próximos días, una vez concluidas las pruebas técnicas y las condiciones meteorológicas lo permitan.