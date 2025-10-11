$!Se suspende inauguración del cárcamo pluvial en Mazatlán por lluvias de la tormenta Raymond

Las intensas lluvias con las que amaneció Mazatlán este sábado derivadas del paso de la tormenta tropical Raymond frente a las cosas del Pacífico, obligaron a Gobierno del Estado a suspender la inauguración del cárcamo pluvial de rebombero construido sobre la avenida Camarón Sábalo.

El acto protocolario estaba programado a celebrarse este 11 de octubre y contaría con la presencia del gobernador Rubén Rocha Moya y la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez.

Sin embargo, a través de los canales de comunicación oficiales de ambas estancias, se informó sobre la cancelación del evento, sin precisar una nueva fecha para su realización.

“AVISO, el evento de Inauguración de Construcción de Drenaje Pluvial y Cárcamo de Rebombeo programado a las 9:00 horas en Mazatlán, se pospone hasta nuevo aviso”, se lee en el comunicado emitido por Gobierno del Estado.