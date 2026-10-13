Se tendrán dos días de cierta calma en Sinaloa por huracán Simon; se reanudarán las clases

Ante lo retirado del huracán Simon en el Océano Pacífico, se tendrán dos días de cierta calma, por lo que se reanudarán las clases en el sur de Sinaloa, continuará el oleaje elevado y el jueves podrían presentarse nuevamente lluvias en la entidad, manifestó la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa.

“La verdad es que se encuentra muy lejano al territorio nacional, acaba de darnos el informe Fabián Vázquez, titular del Servicio Meteorológico Nacional, está a más de 300 kilómetros lejano del territorio de Sinaloa y de cualquier otro estado”, añadió Vázquez Alzúa en entrevista tras la segunda reunión del Comando que se instaló en Mazatlán para la atención de lo que pudiera generar este fenómeno meteorológico en Sinaloa.

“Vamos a tener dos días continuos en cierta calma, solamente previendo y tomando mucha precaución para las lluvias que se pudieran presentar”.

Tras la reunión en las instalaciones de la Cuarta Región Naval, en este puerto, que encabezó la Gobernadora del Estado, Graciela Domínguez Nava, y a la que asistieron funcionarios y mandos de los tres niveles de Gobierno, agregó que de Nayarit se informó que hubo presencia de lluvias, pero no se tienen mayores daños, no hay lesionados ni personas fallecidas, el saldo es blanco en esa entidad.

“Y continúa su curso Simon, debilitándose, es categoría uno y muy lejano al territorio nacional, solo nos resta seguirle los pasos, seguir muy atentos, seguir informando a la población, no va haber suspensión de clases, ya lo decidió la Gobernadora lo cual es mucho adecuado”, recalcó.

“En Mazatlán ya no se van a presentar lluvias tanto el día de hoy y de mañana, nada más voy a tener mañana un enlace de coordinación preventiva en los estados de Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Durango porque estaríamos hablando de que el día jueves estaríamos teniendo ya como depresión tropical a Simon y puede que haya un poco de lluvia en este territorio”.

Aunque dijo en los días posteriores dicho fenómeno posiblemente ya no toque tierra porque ya sería una depresión que generaría solamente lluvias, pero se requiere estar atentos porque un río o un arroyo que ha estado la mayor parte del año seco y de repente llega lluvia puede ser un riesgo, entonces nada más para esos e estará prevenidos y haciendo acciones preventivas para la comunidad para que esté enterada de manera muy objetiva.

“Por lo pronto dos días en calma, está muy lejano y vamos a seguir trabajando”, reiteró Velázquez Alzúa, quien dijo que permanecerá este martes en Mazatlán haciendo pequeños recorridos, pero se iría mañana.

Precisó que para el jueves se podrían presentar algunas lluvias en Angostura, Culiacán, es probable que en la capital del Estado se tengan dos días de presencia de lluvias, pero es un pronóstico muy errático, Simon ha sido un fenómeno muy errático, ahorita va muy lento, está muy lejano, por lo que solamente se le seguirán los pasos y se estará muy atentos para mantener informada a la población de manera muy clara y objetiva.

Dio a conocer que será la Gobernadora de Sinaloa la que determinará a partir de cuándo se reanudarán las clases en el sur de esta entidad.

El oleaje elevado sí continuará, por lo que serán las autoridades de Marina las que determinen si se suspenden las actividades marítimas.

También informó que se acaba de formar la depresión tropical 21-E la cual se ubica muy lejana al territorio nacional, a 870 kilómetros del sureste de Acapulco, Guerrero y a mil 320 del sureste de Manzanillo, Colima, presenta todavía vientos menores de 55 kilómetros por hora, se está formando y se verá cuál es su trayectoria y preparándose para cualquier emergencia.