Se tendrán en Mazatlán temperaturas mínimas de 18 a 20 grados y máximas de 34 grados: PC

En Mazatlán se tendrán en los próximos días temperaturas mínimas de 18 a 20 grados y máximas de 34 grados centígrados, pero se recomienda cuidar a niños y adultos mayores por los cambios bruscos de temperatura, manifestó el Coordinador Municipal de Protección Civil, Óscar Roberto Osuna Tirado.

“Se prevé que tengamos un cielo despejado lo que es en los próximos días de la semana, con una temperatura entre los 18 a los 20 grados aproximadamente, con temperaturas de hasta los 34 grados básicamente en algunos puntos de la ciudad”, añadió Osuna Tirado en entrevista este lunes.

“Pero podremos decir que estaremos con una temperatura muy agradable lo que es en la semana, independientemente de eso hay que estar pendiente de los niños, de los adultos mayores por los cambios bruscos de temperatura y resguardarlos, tomar bastantes líquidos y sobre todo vitamina C que tenemos bastantes reportes de enfermedades respiratorias en estos últimos días”.

Precisó que en las noches y en las mañanas va a bajar muy poco la temperatura, se van a estar presentando algunos bancos de neblina como se han visto en la semana.

“Básicamente que estén muy pendientes de los niños, de los adultos mayores, tomar bastantes líquidos y evitar los cambios bruscos de temperatura”, reiteró Osuna Tirado.

VISITAN LA VILLA NAVIDEÑA CERCA DE 40 MIL PERSONAS

Hasta el momento la Villa Navideña inaugurada la tarde noche del viernes 19 de diciembre ha sido visitada por cerca de 40 mil personas, manifestó el Coordinador Municipal de Protección Civil, Óscar Roberto Osuna Tirado.

“Básicamente el día de ayer tuvimos aproximadamente 20 mil personas que acudieron a disfrutar el domingo la Villa Navideña y si ponemos lo que viene siendo el día sábado que se presentó Tatiana que tuvimos alrededor de 5 mil personas en lo que es el concierto de ella y una afluencia de más de 15 mil personas en la visita de la Villa Navideña”, agregó Osuna Tirado.

“Ahí va aumentando, obviamente invitamos a la ciudadanía a que acuda a visitar de la Villa Navideña, tenemos juegos mecánicos, tenemos una pista de hielo gratuita, todo esto obviamente dando las condiciones para que la gente acuda. Es la invitación que hace nuestra Presidenta Municipal la licenciada Estrella Palacios para que la gente acuda en familia a estos espacios y disfrutarlo sobre todo que es un Sendero de paz que se inauguró ya recientemente”.