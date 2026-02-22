Se tendrán las reliquias de San José Sánchez del Río en la Catedral de Mazatlán

Como parte de la conmemoración de los 100 años de la Guerra Cristera en México, a partir del próximo jueves se tendrán las reliquias de San José Sánchez del Ríos y del Beato Anacleto González y compañeros mártires que van a recorrer las parroquias de la Diócesis de Mazatlán, eventos que concluirán en diciembre.

“Nosotros vamos a tener las reliquias de San José Sánchez del Río y del Beato Anacleto González Flores y compañeros mártires que van a recorrer prácticamente todas las parroquias de la Diócesis a partir de esta semana y concluyendo en diciembre”, dijo el Obispo de la Diócesis de Mazatlán, Monseñor Mario Espinosa Contreras.

“No va haber recorrido los meses de mucho calor, julio, agosto y septiembre, entonces este jueves 26 primero Dios en la misa de 12:00 va estar expuesto ya el relicario con estas venerables reliquias que nos invitan a recordar que hay que ser fieles al Señor hasta la muerte, entonces va estar ocho días aquí en la Catedral, de aquí pasará a María del Mar 4 días y luego 4 días al Sagrado Corazón de Jesús y así va ir recorriendo todas las parroquias”.

En su mensaje en la misa como en entrevista dijo que se bendice al Señor por los mártires y en la capilla del Santísimo, como suele ser en las catedrales, como en las de Europa hay algunas que tienen multiplicidad de reliquias y en el caso de Mazatlán se va haciendo en la Capilla del Santísimo prácticamente se tienen reliquias de todos los mártires y santos mexicanos.

“Y de ahí vamos a tomar algunas, son 13 las reliquias que están en relicarios y va a ser este recorrido glorioso que nos inspira a todos a ser fieles a Cristo, de hecho cuando enterraban a los mártires era más que un sepelio una fiesta triunfal porque sabían que eran santos que estaban en el cielo”, recordó el Obispo de la Diócesis de Mazatlán, que comprende todo el sur de Sinaloa.

“Cuando mataron al padre Pro, que lo velaron en su casa a él y a su hermano, en la puerta su papá dijo emocionado: abran, porque había una multitud en la Ciudad de México, ahí en la puerta de la casa del padre Pro; abran paso a los mártires de Cristo Rey y lo mismo aconteció con Anacleto González Flores, que sepultaron a cuatro mártires que fueron martirizados juntos y en Guadalajara fue una romería extraordinaria de miles de gentes participando en la conducción de sus restos al panteón de Mezquitán”.

Reiteró que se van a tener las reliquias a partir del próximo jueves 26 de febrero en la misa de las 12:00 horas.