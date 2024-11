$!Se tiene en Mazatlán registro de cerca de 100 mil personas con diabetes

”Generalmente la diabetes tipo 2, que es la más prevaleciente, la que tiene mayor número, que es en adultos, está relacionada con obesidad, nosotros tenemos una epidemia de obesidad no sólo en Mazatlán sino que se refleja en el estado y en el País”, indicó.

”Se tiene un registro de alrededor de 100 mil personas en el Sistema de Salud de Mazatlán según la Asociación de Diabetes, pero son los casos confirmados, hay mucha gente que es diabética y no lo sabe, es una enfermedad que ha ido incrementándose porque la edad de población en Mazatlán se ha ido haciendo cada vez más grande y aparte por el índice de obesidad”, dijo el director de los Servicios Públicos Municipales, Carlos Virgilio Mestiamec Muñoz.

En el municipio de Mazatlán se tiene un registro de cerca de 100 mil personas con diabetes, en México se estima que existen 15.5 millones de personas con prediabetes o diabetes mellitus y que no están diagnosticadas y a nivel mundial este padecimiento está entre las primeras 10 causas de muerte, se dio a conocer al conmemorarse el Día Mundial de la Diabetes.

”La diabetes a nivel global está entre una de las 10 primeras causas de muerte porque es una enfermedad crónica degenerativa, se va echando a perder el riñón, se va echando a perder la vista, las extremidades son amputadas, se quedan mochitos, esas son las consecuencias más graves que puede haber en diabetes, cuando no ven es porque ya llegó a la vista, a la retinopatía diabética, de hecho, siempre se hacen programas preventivos para la retinopatía, por ejemplo, hay un programa que es de retinopatía diabética que la hace Oftalvision, que es lo que nos ayuda a nosotros para sacar adelante la prevención”, añadió.

”Lo importante es la medicina preventiva, porque como ya es una enfermedad que causa daños crónicos ya no se cura, esa llegó y se quedó y hay daño, por ejemplo daño renal, daño al corazón,, eso es lo que para con esta enfermedad que más bien es control: dieta, ejercicio y prevención”.

Este Día Mundial de la Diabetes, cuyo objetivo es concientizar sobre el impacto en la salud, su diagnóstico y tratamiento, la Presidenta Municipal del Cabildo Infantil 2024, Verónica Canizález, invitó a las decenas de personas presentes a tener una vida mucho más saludable y a cuidarse para evitar enfermedades como la diabetes.

”Podemos hacer varias cosas como comer sanamente o hacer ejercicios, también cuando comamos ver cuántas azúcares o calorías tiene porque casi no nos fijamos, no nos fijamos en muchas cosas y sí tenemos que cuidarnos porque a veces nos lo tomamos como un juego y no es realmente”, añadió.

Mientras que la Licenciada en Nutrición de Estimulación Temprana y Educadora en Diabetes del Centro de Salud Urbano, Carolina Zatarain Cruz, al disertar la conferencia “Manejo Integral de la Diabetes Mellitus”, precisó que la diabetes es una enfermedad crónica, que no se cura, pero que con un buen control quienes la padecen pueden llegar a tener una buena calidad de vida y retrasar lo más que se pueda las complicaciones derivadas de esta enfermedad que puede afectar diferentes órganos y se caracteriza por tener niveles elevados de glucosa sostenidos durante mucho tiempo.

”Se ha demostrado que una buena calidad de la atención de la diabetes puede mejorar al control de la glucosa y este ha sido relacionado con menos frecuencia las complicaciones y la reducción de una muerte prematura”, añadió.

Dio a conocer que del 2006 al 2022 en México se incrementó del 4.4 por ciento al 18.3 por ciento de la población que se le diagnosticó diabetes mellitus, el 29 por ciento de los adultos en la República Mexicana está en riesgo de tener prediabetes y posteriormente una diabetes.

”Y en México se estima que hay alrededor de 15.5 millones de mexicanos que tienen rpediabetes y diabetes y que no lo saben, que no están diagnosticados”, añadió.