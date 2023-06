“Lo cual habla que en este municipio en específico se ha avanzado en el tema y esto tiene una explicación de que hay una sociedad civil, medios de comunicación, periodistas, cámaras empresariales, abogados que están empujando el tema y que han logrado precisamente que las áreas, las estructuras de acceso a la información pública se profesionalicen día a día”, continuó el comisionado y ex presidente de la Ceaip Sinaloa.

Por su parte el Alcalde Édgar González Zataráin expresó en el inicio de esta capacitación que es la primera ocasión que se realiza en Mazatlán un encuentro como este en donde el Municipio se abre a lo que tiene que ver con la materia de acceso a la información pública.

“Somos los que tenemos una carga mayor incluso tres veces si no me equivoco más que Culiacán, obviamente más que el propio Gobierno del estado, somos ahora sí que un blanco perfecto para el tema de acceso a la información y bueno, aquí el asunto no está en que eso nos incomode, simple y sencillamente que la carga de trabajo es pesada sobre todo para quienes están al frente de estas áreas”, expresó González Zataráin.

A la capacitación también asistieron el director Jurídico Consultivo de la Ceap Sinaloa, Gustavo Reyes Garzón; la hasta este viernes Secretaria del Ayuntamiento de Mazatlán, Verenice Oleta Benítez; la Síndico Procuradora Claudia Magdalena Cárdenas Díaz, el Oficial Mayor del Ayuntamiento, Rogelio Olivas Osuna.

También estuvieron presentes la Regidora América Carrasco Valenzuela, Coordinadora de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Cabildo local y la Coordinadora Municipal de Acceso a la Información Pública, Gabriela de Diego Oropeza, entre otras y otros funcionarios públicos.