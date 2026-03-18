$!Se tiene gran expectativa para Semana Santa en Mazatlán; ya tienen diseñado Operativo de Seguridad

Se tiene una gran expectativa para el próximo periodo vacacional de Semana Santa para Mazatlán, ya se tiene diseñado el Plan Operativo de Seguridad para ello, manifestaron la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez y el Secretario de Seguridad Pública Municipal, Jaime Othoniel Barrón Valdez.

“Tenemos una gran expectativa para Semana Santa, normalmente el Carnaval es el termómetro que define cómo va estar esa temporada y como ustedes vieron fue un Carnaval muy exitoso y bueno, estamos ahorita todavía en los últimos detalles para poder presentarles el Operativo de Seguridad que tendremos en Semana Santa”, dijo la Presidenta Municipal.

“Contamos con todos los tres niveles de Gobierno trabajando para que este operativo sea exitoso, estamos esperando gente de diferentes partes de la República Mexicana, también turistas internacionales,sabemos que somos de la preferencia a nivel nacional de los destinos turísticos puesto que tenemos eventos culturales y muchos atractivos que ofrecer”.

Añadió que se está en pláticas con todo el sector turístico para que esta Semana Santa sea todo un éxito y posteriormente la Semana de la Moto que también ya se está en los preparativos logísticos y de seguridad.

“La última vez que tuve la oportunidad de hablar con ellos (hoteleros) había buenas reservaciones, comparadas con el año pasado tienen todavía muchos cuartos porque sabemos que hay personas que de último minuto deciden venir a Mazatlán”, continuó Palacios Dpmínguez.

“Y bueno, con toda la confianza en el destino turístico de Mazatlán tenemos una muy buena expectativa ya que como ustedes saben hemos reforzado los ejes carreteros y tenemos ahora también vuelos nuevos que eso también nos pone en ventaja para tener una Semana Santa más concurrida, tenemos los vuelos a partir del 29 de marzo a Guadalajara y también tendremos el de Querétaro, entonces esos vuelos nos ponen también en la mira de tener mejores temporadas posteriormente”.

El Secretario de Seguridad informó que en el caso de esa corporación el Plan Operativo de Seguridad ya se encuentra diseñado, la semana pasada se tuvo una reunión en Culiacán en el que participaron todos los municipios de la entidad porque el Gobierno del Estado es el que lleva la coordinación y el mando directo de cada uno de los planes operativos.