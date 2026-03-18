$!Se tiene gran expectativa para Semana Santa en Mazatlán; ya tienen diseñado Operativo de Seguridad

Se tiene una gran expectativa para el próximo periodo vacacional de Semana Santa para Mazatlán, ya se tiene diseñado el Plan Operativo de Seguridad para ello, manifestaron la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez y el Secretario de Seguridad Pública Municipal, Jaime Othoniel Barrón Valdez.
“Tenemos una gran expectativa para Semana Santa, normalmente el Carnaval es el termómetro que define cómo va estar esa temporada y como ustedes vieron fue un Carnaval muy exitoso y bueno, estamos ahorita todavía en los últimos detalles para poder presentarles el Operativo de Seguridad que tendremos en Semana Santa”, dijo la Presidenta Municipal.
“Contamos con todos los tres niveles de Gobierno trabajando para que este operativo sea exitoso, estamos esperando gente de diferentes partes de la República Mexicana, también turistas internacionales,sabemos que somos de la preferencia a nivel nacional de los destinos turísticos puesto que tenemos eventos culturales y muchos atractivos que ofrecer”.
Añadió que se está en pláticas con todo el sector turístico para que esta Semana Santa sea todo un éxito y posteriormente la Semana de la Moto que también ya se está en los preparativos logísticos y de seguridad.
“La última vez que tuve la oportunidad de hablar con ellos (hoteleros) había buenas reservaciones, comparadas con el año pasado tienen todavía muchos cuartos porque sabemos que hay personas que de último minuto deciden venir a Mazatlán”, continuó Palacios Dpmínguez.
“Y bueno, con toda la confianza en el destino turístico de Mazatlán tenemos una muy buena expectativa ya que como ustedes saben hemos reforzado los ejes carreteros y tenemos ahora también vuelos nuevos que eso también nos pone en ventaja para tener una Semana Santa más concurrida, tenemos los vuelos a partir del 29 de marzo a Guadalajara y también tendremos el de Querétaro, entonces esos vuelos nos ponen también en la mira de tener mejores temporadas posteriormente”.
El Secretario de Seguridad informó que en el caso de esa corporación el Plan Operativo de Seguridad ya se encuentra diseñado, la semana pasada se tuvo una reunión en Culiacán en el que participaron todos los municipios de la entidad porque el Gobierno del Estado es el que lleva la coordinación y el mando directo de cada uno de los planes operativos.
“Ahí se va hacer lo que es el seguimiento, la asignación de elementos federales a cada uno de los municipios, con lo que respecta a nosotros ya tenemos todo preparado, solamente se van a hacer algunos reajustes que estaremos esperando también las instrucciones de nuestro Secretario (de Seguridad Pública estatal)”.
Barrón Valdez precisó que hasta el momento se sigue con las instrucciones de coordinación, no ha tenido un acercamiento directo con el nuevo titular de la SSP en Sinaloa, pero los planes operativos ya se encuentran diseñados y coordinados, el viernes 22 de marzo se tendrá una nueva reunión y se tiene la confianza de que todo va salir bien.
“Nosotros ya tenemos un trabajo por parte de Seguridad Pública Municipal, los acuáticos realizando capacitaciones, en el caso también de nosotros muy particular con los banderines de las playas, subsanando las situaciones que pudieron haber sucedido el año pasado para evitar al 100 por ciento los decesos, los ahogamientos que es la problemática que nosotros tenemos”, continuó.
“Las recomendaciones a la ciudadanía en general que respeten los horarios de playa, que eso es muy importante, ¿por qué?, porque disminuye de manera natural por la misma operatividad los elementos, igual la noche no son horas apropiadas por la cuestión de las mareas, todo eso se está analizando y estamos buscando estrategias para estar el 100 por ciento y con un saldo blanco”, asentó.
El Plan Operativo de Seguridad se implementará a partir del 29 de marzo y continuará con la Semana de la Moto cuyo Plan Operativo ya se encuentra diseñado y establecido, añadió.
Barrón Valdez dijo que también se analiza el cierre de un tramo de la Avenida del Mar si se requiere, entre las avenidas Insurgentes y Rafael Buelna, en las playas solamente se permitirá el ingreso de las 7:00 a las 19:00 horas y el consumo de bebidas alcohólicas en el malecón se utilizará el criterio.
“Nuestro Bando de Policía y Buen Gobierno sí maneja una excepción de lo que es la zona turística (para el consumo de bebidas alcohólicas) siempre y cuando no se altere el orden, se haga de manera responsable, nosotros entendemos como autoridades que es un lugar turístico donde la gente se quiere divertir, pero siempre estamos para vigilar que no se salga de control y se haga de manera ordenada tomando en consideración que también circulan familias, niños, entonces tenemos que respetar”, enfatizó.