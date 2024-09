A pesar de los hechos violentos recientes en la entidad, el Alcalde de Mazatlán, Édgar González Zataráin, manifestó que se va avanzando y restableciendo el orden en la entidad donde lamentablemente ya han fallecido seis militares desde que inició la confrontación entre grupos delictivos, del pasado 9 de septiembre a la fecha.

“Esta batalla se tiene que ganar, no puede perderla el Gobierno porque por supuesto se tiene que restablecer el orden y restablecer el orden va implicar pues obviamente estos enfrentamientos como el que tuvo ayer el Ejército o cuando tiene la Guardia Nacional antier en Tecomate de Siqueros; entonces van a hacer ruido esos operativos, van a causar bajas esos operativos tanto de un lado como de otro”, declaró.

“Pero ya no se han visto con tanta libertad el desplazamiento con convoy de los criminales como era antes, eso significa que se va avanzando, que se va restableciendo, se ha quedado focalizado ahí en esos puntos, esperemos que así se siga atacando los puntos donde está, pero yo creo que esto tiene que llegar (a su fin), no puede estar así toda la vida, digo, no es consuelo, pero creo que se ve, comparativamente a como estaba la situación va seguir habiendo, yo estoy seguro que va seguir habiendo hechos lamentables porque ya lo dije: estamos en medio de este conflicto entre dos grupos del crimen organizado y tiene que seguir habiendo ahí ruido, pero eso no significa que el Gobierno esté de brazos cruzados, ya está trabajando”, dijo.

Expresó que están bien identificados los puntos donde han sido recurrentes, donde ha habido hechos de violencia y sobre todo cierre de la carretera como el tramo de la Autopista Mazatlán-Culiacán, cerca de Elota, el tramo de la carretera Mazatlán-Durango, donde está la caseta por allá por Coscomate, y el tramo que es la entrada a Culiacán.

“Ya están abiertos ambos tramos, bueno, la Mazatlán-Durango no estaba cerrada por temas de violencia, estaba cerrada por una descompostura de un tráiler, pero ya la liberaron y también ya liberaron la Mazatlán-Culiacán, pues eso obviamente va seguir afectando, sobre todo al sector transportista que cruza por ahí, nos afecta a nosotros como tema, obviamente a la imagen porque son notas que generan mucho ruido, pero hay mucha vigilancia, hace rato le preguntaban al Gobernador que si ocupaba más efectivos, y lo dice muy claro, acaban de llegar 600 la semana pasada y traen muy buen operativo”, continuó González Zataráin.

“El asunto es que el factor sorpresa es lo que los hace ser un poco más, se detiene un poco más, por qué el factor sorpresa, por ejemplo esos cierres los puede hacer un par de personas con una camioneta, lo cierras, agarras un tráiler con una pistola y lo atraviesas, no ocupas más, no ocupas un megaoperativo del crimen organizado, hasta con una motocicleta puedes ir a cerrar porque agarrar a un trailero, lo amenazas y le atraviesas su vehículo, ha sido complicado esa parte, pero hay mucho operativo, prueba de ello es que ayer murieron tres militares en enfrentamientos”, lamentó.

Reiteró que obviamente el Gobierno está enfrentando la delincuencia, la violencia y el resultado ahí está, suman seis militares fallecidos a consecuencia de los enfrentamientos, el Gobierno no está de brazos cruzados, sino que está actuando, los operativos están funcionando.

“Por qué mueren militares de pronto, porque el militar no puede disparar primero por temas de los derechos humanos y todo el tema de los requerimientos que ellos tienen ahí, tienen que esperar a ser agredidos, entonces cuando son agredidos obviamente ellos tratan de detener y al tratar detener son agredidos y hasta entonces pueden disparar, pero los operativos siguen, ahí están y Mazatlán tiene operativos, no te puedo decir que no pueda haber temas que nos causen ruido porque estamos en medio de una guerra de grupos”, continuó.

Privaciones de la libertad en Mazatlán

También dio a conocer que platicó con el Gobernador el caso de privaciones ilegales de la libertad en Mazatlán, el mandatario Rubén Rocha Moya ya estaba enterado, pero se le tocó el tema y ha girado instrucciones no solamente para apoyar a las familias, que algunos ya están apareciendo afortunadamente, ya ha habido varios que están regresando, se espera que regresen todos.

“Qué les pedimos a las familias, que lo mismo, que busquen qué andan haciendo sus hijos, porque algunos, no todos, yo no puedo generalizar, pero algunos, por ejemplo ayer de los que yo entrevistaba algunos sí me confesaron, no puedo decir quién obviamente, pero me decían si es que mi hijo andaba ahí medio mal, o sea, reconocen ellos, yo no digo que todos, ojo, pero sí aquellos que saben que sus hijos están ahí metidos en algo que cuiden a sus hijos, los saquen de aquí o haber qué pueden hacer, no los dejen salir o ver la manera de cómo proteger esa parte, porque son tiempos difíciles, los usan de carne de cañón”, reiteró el Alcalde.

Afectaciones al turismo

Expresó que la racha violenta que se vive en la entidad a partir del pasado 9 de septiembre sí ha afectado al turismo en Mazatlán, pero no ha sido tanto el daño como se creía, en el estacionamiento frente al Acuario está lleno de autobuses chárter porque siguen llegando grupos de turistas, este no es fin de semana largo, sino normal y los fines de semana normales tienen un poquito de repunte de visitantes, pero no tanto como para atraer muchos visitantes.

“Se tiene el turismo para mantener con actividad sin problema obviamente a la industria restaurantera, a los hoteleros, hay actividad, no está paralizado, no como quisiéramos (que estuviera mejor), pero sí merma un poco”, subrayó.

Ante el llamado del Alcalde de Durango a sus ciudadanos de que eviten viajar a Sinaloa ante la violencia que se vive en esta entidad, el Presidente Municipal de Mazatlán expresó que las autoridades tienen que ser responsables y recomendarle a sus ciudadanos no ir a algún sitio por su seguridad.

“Es como si me preguntara a mí hoy en la mañana, ¿pueden ir a Culiacán?, yo les hubiera dicho que no, porque obviamente no estaban las condiciones, entonces tiene que ser responsable el Alcalde y decirle a sus ciudadanos, cuidarlos, cuidar a sus empresarios, cuidar a los duranguenses en ese sentido, cuando haya condiciones pues se les notifica lo mismo, pero tiene que darle uno esa sugerencia al ciudadano, que tomen precauciones, que no hagan confianza, son tiempos difíciles que tenemos que cuidarnos todos”, continuó González Zataráin.

“Está primero la integridad del ciudadano que los negocios, por tal razón yo lo respaldo y lo apoyo (al Alcalde de Durango por recomendar a sus ciudadanos no viajar a Sinaloa actualmente ante la racha violenta que se registra)”.

También expresó que una vida no es tan fácil recuperar si una persona está extraviada porque se tendrá que encontrarla con vida primero, el dolor de las personas se entiende, vale mucho más una vida que todo lo que pueda haber de material que se pueda dañar, eso es material que se puede recuperar, en Mazatlán los establecimientos comerciales siguen abriendo al público.