Se tiene un reto en seguridad en Mazatlán; se reforzará seguridad en centros de rehabilitación: Alcaldesa

El que octubre haya cerrado como el mes más violento en Mazatlán en lo que va del año es un reto, el cual se asume con la participación de los tres niveles de Gobierno y se reforzará la seguridad en los centros de rehabilitación para prevenir más ataques, dijo la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez.

“Es un reto que tenemos frente a nosotros y lo asumimos con responsabilidad, con determinación, con firmeza, sabemos que tenemos el apoyo de nuestra Presidenta la doctora Claudia Sheinbaum, de nuestra Gobernadora Graciela Domínguez y los tres niveles de gobierno estamos todos los días trabajando para que regrese la tranquilidad y la paz a Mazatlán”, asentó.

En entrevista, agregó que eventos como los que se tuvieron el domingo, como la Callejoneada por el Día de Muertos, es recuperar los espacios públicos, conservar las tradiciones,sembrar la cultura de la paz que es lo que se tiene que hacer como Gobierno y como sociedad porque esto es un esfuerzo colectivo que se tiene que hacer.

Sobre todo ante las hijas e hijos se deben promover siempre las buenas acciones, los valores y que sepan que cuentan con el Gobierno Municipal para reafirmar esas acciones, continuó.

“Decirles también que por parte de la Policía Preventiva, que es la que tenemos nosotros la Policía Municipal y de proximidad social el día de ayer hubo detenciones importantes, decomisos importantes, eso habla también del trabajo que se tiene, el esfuerzo que se hace día con día y todos los días se revisa la seguridad en las Mesas de Construcción de Paz, se hace cualquier adecuación que se necesite para poder tener justamente las condiciones y que siga aquí en Mazatlán el desarrollo”, recalcó.

Ante los ataques a balazos en dos centros de rehabilitación que ocurrieron la tarde del domingo y que en total dejaron tres personas muertas y cinco heridas, la Alcaldesa manifestó que este tema se trató en la Mesa de Construcción de Paz Interinstitucional.

“Justamente eso es lo que estábamos hablando en la Mesa de Construcción Interinstitucional, que se tiene que reforzar (la seguridad) en los centros de rehabilitación para evitar esos sucesos, vamos a estar muy atentos”, dijo Palacios Domínguez.

El Secretario de Seguridad Pública Municipal, Gabino Ulises Jacobo Guerrero, dijo que tras los ataques en dos centros de rehabilitación el domingo 1 de noviembre sí sería bueno reforzar o tener bajo vigilancia, tener ubicados dichos lugares para mayor prevención, sería reforzar el patrullaje.

“Normalmente se siguen haciendo los recorridos, pero dentro de los sectores vamos a tratar de ubicar los centros de rehabilitación y estar haciendo los recorridos más constantes”, continuó.

“No han solicitado oficialmente (dicho apoyo de seguridad por parte de quienes están al frente de los centros de rehabilitación)”.