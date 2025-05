Se tienen 13 Atlas de Riesgo en Sinaloa: Protección Civil

En Sinaloa se tienen 13 Atlas de Riesgo en las principales ciudades de Sinaloa, hay datos, pero cuando no se tiene el dato se tienen que sujetar al artículo 84 de la Ley General de Protección Civil donde contempla los estudios de riesgo en el polígono en el que alguien va a construir, manifestó el director del Instituto Estatal de Protección Civil, Aurelio Roy Navarrete Cuevas.

”Tenemos 13 Atlas de Riesgo en las principales ciudades de aquí del estado, por supuesto hay datos, cuando el dato no se tiene nos tenemos que sujetar al artículo 84 de la Ley General de Protección Civil donde contempla los estudios de riesgo en el polígono que tú vas a construir, es decir, aunque el Atlas no existiera existen mecanismos y la Ley te respalda para llevar a cabo cualquier afectación en el polígono que vas a construir”, añadió en entrevista.

”Tenemos que nosotros llevar a cabo el diagnóstico primero por fenómeno natural antropogénico dependiendo del uso de suelo y sobre todo saber si los fenómenos naturales van a estar presentes lo primero que vemos nosotros en parámetro es intensidad y frecuencia y para eso nosotros hacemos un parámetro y empezamos a gestionar riesgos, dependiendo del uso del suelo, la ubicación, la infraestructura, la ubicación y los estudios que se derivan del mismo ya sea hidrometeorológicos, sismológico o dependiendo de la actividad de lo que se vaya a construir”.

Agregó que en el caso de Mazatlán se tienen todo tipo de actividades, los fenómenos naturales que están presentes como el sismo-geológico y el hidrometeorológico en todo lo que es costa.

”Mazatlán está expuesto a este tipo de fenómenos, pero también estamos expuestos a incendios, estamos expuestos en el tema sanitario, ahí tuvimos pandemia, la parte química, la parte tecnológica, la parte sanitaria, la ecológica, entonces juega todo, tu tienes que identificar y analizar de manera integral, de manera cualitativa y de manera cuantitativa porque recordemos que el riesgo es una condición latente”, reiteró Navarrete Cuevas.

”Todo esto que hacemos solamente es para reducir el riesgo como lo cita el artículo 7, fracción primera de la misma Ley, entonces todas las acciones son para reducir el riesgo porque el riesgo va seguir existiendo, no quiere decir que con estas acciones no vaya a pasar nada, no, va seguir sucediendo porque históricamente así es, hacemos las cosas solamente para reducir la vulnerabilidad y por ende el riesgo, pero lo que también buscamos con esto son instituciones resilientes, estados y municipios resilientes, construcciones resilientes, pero también personas resilientes que es nuestro objetivo final”.