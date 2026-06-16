Se tienen en Mazatlán cerca de 500 viviendas ya avanzadas en Infonavit Terrazas, de un total de mil 480

Ya se tienen avanzadas cerca de 500 viviendas en el Fraccionamiento Infonavit Terrazas, de un total de mil 480 que se contemplan construir en esa parte de la ciudad por parte del Infonavit, de las 15 mil Viviendas del Bienestar proyectadas para Mazatlán, informaron autoridades municipales.

Las viviendas a través del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores son para personas trabajadoras que tengan al menos seis meses de cotización al Infonavit y que ganen menos de dos salarios mínimos, dieron a conocer autoridades municipales y del mismo Instituto.

Por ello se invita a las personas trabajadoras interesadas a que acudan a solicitar mayor información al Centro de Servicio Infonavit más cercano, que en Mazatlán está ubicado en la calle Río Culiacán 1151, en el Fraccionamiento Tellerías.

“Como lo ven ustedes ya va muy avanzado, ya prácticamente tiene alrededor de 500 viviendas ya avanzadas, está ya Infonavit apretando el tema para poder asignar estas viviendas, ha tenido mucha afluencia de derechohabientes que son de Infonavit y todas las que ya están hechas hasta el momento prácticamente ya están asignadas o están por asignación”, dijo el director de Bienestar y Desarrollo Social en Mazatlán, Francisco Javier García Ruíz.

“Tenemos varios proyectos que ya están en puerta aquí en Mazatlán, ya son más de 6 mil viviendas las que ya están o para forma o en revisión al tema de Infonavit y las que vienen en próximos días por parte de Conavi que estamos también esperando que pasen los filtros jurídicos y técnicos en la Ciudad de México para que empiece ya el tema de construcción también”.

Precisó que dichos filtros son relativos a terrenos, la documentación de las empresas que van a hacer la edificación y por parte de Conavi sí hay algunos proyectos adelantados en Mazatlán.

“Lo que nos informan ahorita son alrededor de 500 viviendas (ya avanzadas), está aterrizado que este proyecto alcance su etapa final para diciembre del 2027 y el total son mil 480 viviendas aquí en Infonavit Las Terrazas, están el procesos ahorita con CFE (Comisión Federal de Electricidad), es lo que dijeron, el día de hoy salió el proyecto autorizado por la CFE, están ahorita con algunos temas con la Junta de Agua, por eso se va hacer el subcolector y el tema ya lo que tenga que ver con el proyecto de autorización por parte de Cabildo”, continuó.

"Entonces ellos ya están prácticamente avanzados en ese tema para que el Cabildo ya apruebe y se puedan asignar las escrituras pertinentes y todo lo que tenga que ver con la entrega de las viviendas".

García Ruíz precisó que las viviendas consta de 60 metros cuadrados donde se encuentran la cocina, dos cuartos y baño.

La Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez expresó que en el Municipio de Mazatlán se tiene una meta de construir 15 mil Viviendas del Bienestar y con Infonavit ya se tienen alrededor de 6 mil 500 viviendas ya comprometidas.

“Este lugar que ven aquí, que son las terrazas, son mil 483 viviendas que próximamente van a estar listas para que las personas que así lo requieran las puedan tener, son viviendas asequibles, son viviendas muy necesarias, hay mucha gente que está pidiendo aquí en Mazatlán y van a tener prioridad siempre las familias que tengan por ejemplo madres solteras o personas con discapacidad", añadió.

Expresó que las viviendas que se construirán a través de Conavi (Comisión de Vivienda del Estado de Sinaloa), se estaría en condiciones de informar de ellas en unos días más.

"Ahorita por lo pronto informarles que las de Infonavit ya todas están firmadas, ya todas están comprometidos los terrenos, están todas listas digamos para ser habitadas una vez que sean terminadas, entonces esa es una muy buena noticia para los mazatlecos", enfatizó.

"La cifra correcta es 6 mil 328 Viviendas del Bienestar por parte de Infonavit (en Mazatlán) y por parte de Conavi se necesita que se tengan las firmas de los convenios, que nos acepte el Gobierno federal los terrenos que estamos proponiendo, en eso estamos ya muy avanzados también, tenemos una muy buena proyección y en los próximos días ya les vamos a poder dar el número correcto de las viviendas de Conavi".