Luego de que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos emitió las recomendaciones 2/2024, 3/2024, 7/2024, y 8/2024 al Ayuntamiento de Mazatlán, al acreditarse que elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal violentaron a cinco personas, para que proceda a la reparación integral del daño de las víctimas y de inicio el procedimiento administrativo contra los responsables, el Alcalde de Mazatlán Édgar González Zataráin aclaró que dichas recomendaciones no tienen relación con la pasada jornada electoral.

“No tienen nada que ver con el Proceso Electoral, esas recomendaciones son más viejas, son agresiones más anteriores para separarlo de lo que es el proceso electoral. Es correcto, yo estoy de acuerdo con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, siempre en las recomendaciones”, señaló el Alcalde.

“Incluso quiero decirlo, esas recomendaciones nosotros las acatamos, pero yo creo que se tiene que endurecer este tema de los procedimientos contra los policías que agreden a los ciudadanos. Una cosa es que lo detengan, que hagan su trabajo, que está correcto, está bien y otra cosa es que los agregan”, agregó.

González Zatarain dejó claro que apoyaba las recomendaciones emitidas, sin embargo como Ayuntamiento solo podían remitirse al Órgano Interno de Control para que se diera seguimiento y solución, o incluso de ser necesario a la Fiscalía General del Estado.

“No comparto yo esa idea y por supuesto le doy la razón a la Comisión de los Derechos Humanos, el asunto es que nos lo recomiendan a nosotros como Alcalde, pero y nosotros qué hacemos, lo derivamos a los órganos tanto a la de Asuntos Internos, del Órgano Interno Control, y algunos casos hasta la Fiscalía, eso es lo que hacemos”, mencionó.

“Pero sí tenemos que dar cumplimiento y yo también levanto la voz en ese sentido, un alto al tema de la agresión hacia el ciudadano, una cosa es que lo detengas, y otra cosa es que tengas que golpearlo o sustraerle alguna pertenencia, no estoy de acuerdo en eso”.

Se comprometió a brindar la información precisa de cada caso del que se derivan las recomendaciones, de cuando sucedieron y quienes estuvieron involucrados, con el fin de demostrar la nula relación de las mismas con lo acontecido el pasado 2 de junio durante las votaciones.

“Ese tipo de denuncias no son tan inmediatas, tú haces la denuncia y derechos humanos hace todo el proceso, no tiene congruencia al día siguiente no te va a emitir una recomendación”, externó.