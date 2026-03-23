Se tienen registrados 9 casos de dengue en lo que va del año en Mazatlán: Jurisdicción Sanitaria

En lo que va del presente año se han registrado 9 casos de dengue en este municipio y no se ha presentado ninguno de chikungunya, manifestó el jefe de la Jurisdicción Sanitaria 5 en Mazatlán, Cristopher Jonathan Cruz Magaña.

“Ahorita tenemos 9 casos registrados aquí en Mazatlán de dengue y de chikungunya estamos sin ningún caso”, expresó Cruz Magaña tras el banderazo de inicio de la Jornada Nacional de la Lucha contra el Chikungunya y Dengue 2026, en la Escuela Primaria “Genaro Estrada”, en este puerto.

“El año pasado también estuvo controlado, para estas mismas fechas de hecho llevábamos un poquito más de casos de dengue y de chikungunya no tuvimos, sin embargo, creo que el hecho de hacer todo este tipo de eventos, la concientización que se hace todos los días en las escuelas, hacia las comunidades, en los campos agrícolas, de concientizar de tener un patio limpio es la mejor manera de prevenir el dengue ha dado buen resultado”.

Recordó que en el 2024 se tuvo una alza importante de casos de dengue, sin embargo, en el 2025 que se preveía que podría seguir aumentando con las acciones que se hicieron se mantuvo y de esa manera se pudo contener.

“El dengue lo tenemos todo el año, ya no hay una fecha específica, sin embargo, los meses de repunte son a partir de las lluvias, empiezan a presentarse las temperaturas un poquito más extremas y cuando empieza el tiempo de lluvia, por qué, vuelvo a lo mismo, si tenemos en casa objetos que puedan recopilar agua ahí es donde se produce el mosquito (transmisor de dengue y chikungunya)”, reiteró el jefe de la Jurisdicción Sanitaria 5.

También precisó que los 9 casos de dengue que se han presentado en lo que va del 2026 en Mazatlán son de tipo clásico y dichas personas no han estado hospitalizadas.

Para prevenir dichas enfermedades se contempla lavar los recipientes que acumulen agua, taparlos para que no entren los mosquitos transmisores de dengue, voltearlos hacia abajo para que no acumulen agua y tirar los cacharros que ya no se ocupen para que sean retirados por el camión en la campaña de descacharrización que se realiza los viernes en colonias de Mazatlán.

También se recomendó que cuando pase la unidad fumigadora contra el mosco transmisor del dengue las personas abran puertas y ventanas de sus casas para que permitan que entre la sustancia contra dichos insectos, que no es nociva para las personas, y si no abren estarían protegiendo a dichos mosquitos que no están en la calle, sino escondidos en el interior de las viviendas.