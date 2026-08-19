Se trabaja de forma coordinada para atender la violencia que se presenta en Mazatlán, Vicealmirante Santillán Murillo

Tras asumir el mando de la Cuarta Región Naval, con sede en Mazatlán, el Vicealmirante del Cuerpo General Diplomado de Estado Mayor, Martín Felipe de Jesús Santillán Murillo, dijo que ya se está trabajando de manera coordinada para contrarrestar la violencia que se presenta en Mazatlán y esa es la clave.

“Creo que ya estamos trabajando de forma coordinada y compartiendo información y con efectividad, esa es la clave, todo esto es la coordinación, tenemos una estrecha coordinación tanto autoridades federales, estatales y municipales y vamos a ir por buen camino”, añadió Santillán Murillo en entrevista.

Agregó que dependiendo de cómo se vaya realizando la situación se determinará si se refuerza la seguridad en Mazatlán y Sinaloa con más elementos, pero se va por buen camino todos tanto la Secretaría de Marina Armada de México como la Secretaría de la Defensa Nacional, Policía Estatal y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

“El compromiso no es únicamente con la ciudadanía sino con todo el País, como la Secretaría de Marina estamos aquí para servir a México”, continuó.

“El mensaje sería que tengan confianza en las autoridades que estamos aquí para apoyarlos y no duden que vamos a garantizar la seguridad en coordinación con todas las demás entidades encargadas de ésto”.

También dijo que la población debe apoyar reportando cualquier hecho sospechoso y ya se tiene montado un esquema de denuncia ciudadana tanto por medios electrónicos como telefónicos.