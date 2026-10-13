Se trabaja para hacer efectivo en Sinaloa el subsidio de verano de abril a noviembre para el próximo año: Gobernadora

Tras el compromiso que realizó en su más reciente visita a Sinaloa la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, la Gobernadora Graciela Domínguez Nava manifestó que se trabaja para hacer efectivo el subsidio a la tarifa de energía de verano, de abril a noviembre del próximo año y hay certeza de que así sea.

“Yo lo que les puedo decir es que el compromiso de la Presidenta Claudia, que lo hizo público ante el pueblo de Sinaloa, lo que estamos haciendo es viabilizar la parte de hacerlo efectivo”, añadió en entrevista.

Agregó que el lunes tuvo una reunión con el Secretario de Hacienda y con la Secretaria de Energía, con funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad ya había tenido vinculación de trabajo en la parte operativa que le corresponde a esa paraestatal.

“Y va marchando, hay certeza de que habrá una ampliación de subsidio por un mes más en el 2027 para Sinaloa, hay certeza, lo único que estuvimos haciendo en esta reunión ver la parte operativa para que esto se concrete, pero hay certeza, sería a partir de abril actualmente es a partir de mayo, sería a partir de abril en el 2027”, reiteró.