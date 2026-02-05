Se trabaja para tener saldo blanco durante el Carnaval de Mazatlán: Alcaldesa

La Alcaldesa de Mazatlán Estrella Palacios Domínguez sostuvo que el Municipio mantiene condiciones de vigilancia y coordinación para contar con un desarrollo seguro del Carnaval Internacional de Mazatlán 2026, pese a hechos de inseguridad recientes.

En su reciente visita a Culiacán, Palacios Domínguez afirmó que la seguridad del puerto se revisa de manera cotidiana a través de la Mesa de Construcción de Paz, en conjunto con autoridades federales y estatales, asegurando que existe respaldo institucional para reforzar la estrategia preventiva para el destino.

“Vemos el tema de seguridad todos los días en la Mesa de Construcción de Paz, por lo que es importante señalar que en Mazatlán tenemos todo el respaldo de nuestra Presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum y de nuestro Gobernador, el doctor Rubén Rocha Moya”, comentó.

En este sentido, la Alcaldesa informó que ya se dio el banderazo de inicio del operativo especial de seguridad para el Carnaval de Mazatlán, con despliegue de corporaciones y ajustes tácticos en puntos estratégicos, para garantizar la seguridad de locales y visitantes.

“Estamos trabajando los tres niveles de Gobierno para tener un Mazatlán seguro y en transformación. Hace días tuvimos la oportunidad de dar el arranque del operativo de seguridad del Carnaval”, dijo.

“El año pasado tuvimos saldo blanco y este estamos seguros de que también va a ser un Carnaval muy recordado, muy alegre y con mucha afluencia turística”, agregó.

Palacios Domínguez destacó cifras positivas en materia turística con ocupaciones hoteleras del 75 por ciento en fines de semana recientes, la llegada de 13 cruceros durante febrero y una proyección de al menos un 90 por ciento de ocupación durante la máxima fiesta del puerto, por lo que, a su juicio, dichos números reflejan la confianza de visitantes y del sector en el destino.



El contraste: desapariciones sin resolver

No obstante, el discurso de certidumbre ocurre en un contexto marcado por la desaparición de un grupo de personas en el municipio, hecho que permanece bajo investigación por parte de la Fiscalía General del Estado.

Ante este suceso, la respuesta oficial por parte del Ayuntamiento de Mazatlán a través del Secretario de Seguridad Pública, Jaime Othoniel Barrón Valdez señala que la corporación municipal no es instancia directa en la indagatoria, siendo la Fiscalía el organismo que se encuentra al frente de la investigación, por lo que la información se mantiene reservada.

De este modo, mientras cuatro personas continúan desaparecidas y sin avances públicos en su localización, la postura oficial insiste en que el plan de seguridad sigue diseñado y en fase preventiva.

Con el Carnaval de Mazatlán, uno de los eventos más concurridos del año, a pocos días de celebrarse en el puerto, la administración municipal mantiene el mensaje de tranquilidad y promoción turística, respaldada por operativos coordinados entre los tres órdenes de gobierno.

Sin embargo, el tema de seguridad en el centro de la conversación pública, donde la expectativa ciudadana se concentra no solo en la prevención, sino además en resultados concretos ante los hechos que se han registrado en materia de inseguridad.