Se trata de una limpieza en un polígono determinado del Arroyo Jabalines: Alcaldesa de Mazatlán

MAZATLÁN._ Tras expresar que está al pendiente de todas las propuestas de las personas que realizaron la mañana de este lunes una manifestación en contra de lo que llaman la tala de mangle en el Arroyo Jabalines, la Alcaldesa Estrella Palacios expresó que se trata de una limpieza de un polígono de ese cuerpo de agua para mitigar inundaciones.

También dijo que será el Gobierno del estado quien informe si la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales otorga el permiso o no para la poda de esa especie en dicho cuerpo de agua.

“Es una manifestación libre, están manifestándose diciendo la importancia que tiene el manglar, nosotros estamos muy al pendiente de todas sus propuestas, por parte del Gobierno tanto Municipal como estatal manifestarles que sabemos la importancia de los manglares en nuestro municipio, en nuestro estado, sabemos la importancia que tienen porque ellos absorben agua, limpian el aire, es importante también para nuestro ecosistema preservarlos y conservarlos”, añadió Palacios Domínguez.

“Y estamos muy atentos a cualquier manifestación porque sabemos que a los mazatlecos les gusta mucho unirse a los proyectos ecológicos y a los proyectos de bienestar animal y eso nos llena de satisfacción, decirles que estamos cuidando, siendo muy cuidadosos, el Gobierno del Estado, particularmente quien está enviando las cuadrillas de limpieza de un polígono es justamente para eso, para limpiar y mitigar inundaciones, obviamente apegados a la ley y están siendo extremadamente cuidadosos que esto sea para el bien del municipio”.

Al preguntarle si ya se cuenta o no con permiso para ello por parte de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Presidenta Municipal dijo que eso lo está gestionando el Gobierno del estado.

“Eso se está gestionando por parte del Gobierno estatal, recordemos que esto es una petición ciudadana que se le hizo a nuestro señor Gobernador en días pasados, vino a entregar apoyos de los afectados por las lluvias y ahí fue donde le manifestaron diferentes colonias, sobre todo de la colonia Jacarandas, de la 20 de noviembre, de la López Mateos, algunas personas que viven por la avenida Insurgentes y esas peticiones fueron muy tomadas en cuenta por nuestro Gobernador, quien a su vez hizo una mesa técnica de análisis para hacer las gestiones pertinentes ante Semarnat”, continuó.

“Entonces decirles a las y los mazatlecos que esto se trata de una limpieza de un polígono determinado y está siendo apegado a la ley, ...eso lo informaría por parte de Gobierno del estado (si se cuenta con permiso o no se la Semarnat para hacer esa limpieza), ellos emitieron un aviso de acuerdo a la Ley de Protección Civil del Estado y se está haciendo solamente por temas de limpieza y es importante recalcar aquí que eso yo creo que es lo que más nos podría ayudar las y los ciudadanos a tener limpios nuestros canales, nuestros arroyos, a no arrojar basura, a estar muy atentos a cualquier situación que ponga en riesgo la vida de los demás, porque sabemos que cuando se acumula basura en algunos lugares eso hace que se colapsen los arroyos”.