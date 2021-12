SÉ UN REY MAGO | Luis Omar desea que le regalen ropa

Luis Omar Carrillo es un niño de 9 años de edad que al principio no supo qué pedir para el Día de Reyes, al final no pidió juguetes, y mejor pidió un poco de ropa.

El infante vive en la Colonia Demetrio Vallejo, su casa es de cartón y madera, la comparte con dos hermanos, una de ellas es Yonaira, su hermana, de apenas 3 años.

Es un niño amigable, señaló que tiene dos años viviendo en Mazatlán, él es de Durango, pero sostuvo que le gusta más vivir aquí, ya que tiene más amigos.

Luis Omar reconoce que juega futbol nadamás por socializar, no es muy fanático, pero con tal de compartir el día con sus amigos, juega con ellos.

“En veces voy ahí con mi amigo a jugar futbol, no me gusta mucho el futbol, pero me gusta jugar con mis amigos”, compartió.

“Antes vivía en Durango, pero me gustó más aquí, porque aquí tengo muchos amigos y allá no. No hay muchos para jugar”, añadió.

Luis Omar es de complexión delgada, no supo qué talla es, de tenis, calza del 24, y usted estimado lector podría este 6 de enero regalarle algunas prendas de vestir, que seguro lo harán sentirse feliz.