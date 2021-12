SÉ UN REY MAGO | Pide Jimena a los Reyes una barbie o bicicleta

Jimena Hernández Vásquez tiene 10 años de edad, y quiere que este 6 de enero los Reyes Magos le traigan unas barbies, o si se puede una bicicleta. Va muy bien en la escuela.

La niña que vive a las afueras del Fraccionamiento Pradera Dorada compartió que va muy bien en la escuela, no sabe a ciencia cierta cómo va de promedio, pero siempre los maestros le dicen que sus tareas están bien hechas.

“No sé cuánto he sacado, nunca veo mis calificaciones, es mi mamá y nunca me ha dicho que haya reprobado o algo, y cuando entrego mis tareas me dicen los maestros que están bien”, comparte la menor.

La mayoría de los niños a esa edad son tímidos o se les dificulta hablar o socializar, sin embargo Jimena no es así. Ella habla fluido y platicó que extraña volver a clases presenciales, de momento sigue tomando clases a distancia.

“Extraño volver a la escuela, ver a mis maestros, a mis amigos, ya me cansé de estar aquí, sí me divierto, pero sí extraño estar en el salón”, señaló.

Jimena pidió una muñeca Barbie, o lo que sea, aunque reconoció que le gustaría una bicicleta también, ya que está aprendiendo y quisiera una de buena calidad.

SÉ UN REY MAGO

La campaña Sé un Rey Mago, que organiza Noroeste, cumple 31 años. Usted puede traer sus donativos a esta casa editorial, en calle Río Amazona, 602-A, Fraccionamiento Campo Bello, o bien, llamar al teléfono 669 9155 200.