$!‘Sé un Rey Mago’ sigue sorprendiendo a niños de Mazatlán

Por cuestiones laborales de su madre, el pequeño no pudo estar presente durante el evento de “Sé un Rey Mago” que llevó a cabo Noroeste el pasado 6 de enero, donde se hizo la entrega de juguetes a todos los niños que participaron en esta campaña.

Sin embargo, Melchor, Gaspar y Baltasar no se olvidaron de él, haciéndole llegar sus regalos que con tantas ansias recibió, pues además de la bicicleta, recibió dos carritos de juguete.

“Me sentí muy feliz de que hayan tomado en cuenta a mi niño. Tenía la ilusión de la bicicleta y le cayó de maravilla. Me sentí alegre de que me invitaran a participar a este evento, pero lamentablemente no pude asistir por el trabajo, me hubiera gustado mucho haberlo traído”, dijo Esmeralda.

Aunque comentó que a Cristhian Alberto le hubiera encantado formar parte de este evento, el pequeño igual dejó ver una gran emoción por recibir estos presentes.



También hubo regalos para Christopher y Ashley

Después de que su abuela Alejandra no pudo acompañar a los niños Christopher Eduardo y Ashley Yamileth por cuestiones de salud al evento organizado por Noroeste, los Reyes Magos no borraron de su lista a los pequeños y decidieron hacerle llegar sus regalos a través de un familiar.

El deseo de Christopher de obtener su muñeco del “Hombre Araña” y un carrito, así como el de Ashley por recibir su muñeca Barbie y una bebé de juguete, solo tuvo que esperar unos días, pues este sábado Melchor, Gaspar y Baltasar por fin pudieron entregarlos.