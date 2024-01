Además de la titular del CRJM Elsa Bojórquez Mascareño y la responsable de vinculación Marsol Quiñones; también se hicieron presentes Gabriela Peña Chico, ex esposa del ex alcalde Luis Guillermo “El Químico” Benítez; el empresario Carlos Escobar; el líder del MASS, Miguel Ángel Gutiérrez; y hasta el ex alcalde de Mazatlán, Alejandro Camacho Mendoza, quien subió al escenario para dar un mensaje.

“Quiero decirles que este Movimiento de Regeneración que tenemos en el país ya no lo para nadie, sabemos que primero hay que coadyuvar para la defensa de cada uno de los avances que ha tenido la Cuarta Transformación, pero esto requiere de más, así que amigos no aflojemos el paso ¡Este arroz ya se coció!”, expresó Camacho Mendoza.

Se le dio espacio a Alberto Osuna, representante de la sangre joven de los morenistas en Mazatlán, destacando la importancia del voto joven en las próximas elecciones, mientras que la última invitada en subir al templete para expresar su sentir ante todos los presentes fue Gabriela Peña Chico.