Se unen Banco de Alimentos y Venados de Mazatlán para impulsar ‘Pega un Home Run por la alimentación 2025’

Con el objetivo de reunir productos y víveres para donar a familias que viven en situación de inseguridad alimentaria, el Banco de Alimentos de Mazatlán IAP y el Club Venados presentaron la campaña “Pega un Home Run por la alimentación 2025”, que se llevará a cabo los días 11, 12 y 13 de noviembre.

Al igual que el año pasado, la campaña consiste en realizar un donativo de 2 kilos de frijol o arroz, o 2 litros de aceite o leche, para que a cambio, el Club Venados de Mazatlán les entregue un boleto para asistir a los juegos de la serie entre los “rojos” del puerto y el cuadro Tucson en el Estadio Teodoro Mariscal.

Los canjes de los alimentos podrán hacerse a partir del 7 de noviembre en las tiendas Venados Market Toreo; Venados Market Estadio; Estadio Teodoro Mariscal y el Banco de Alimentos de la Colonia Ferrocarrilera, en un horario de 8:00 a 16:00 horas y antes de los juegos de beisbol.

En rueda de prensa, Ana Margarita Aceves, directora general de BAMX Mazatlán, junto a Rafael Domínguez Kelly, presidente del Patronato de BAMX Mazatlán, Paul Luque Wiley, presidente de Espectáculos Costa del Pacífico y Héctor Bache, gerente de Ventas de Venados, dieron a conocer más detalles de la campaña.

“Como Banco de Alimentos, todos los días estamos tratando de darles una alimentación más digna a muchas familias del sur de Sinaloa que sufren de inseguridad alimenticia. Atendemos a 34 comunidades urbanas, seis comunidades rurales; entonces, es una gran labor la que llevamos a cabo cada mes, y qué mejor que hacerlo con la ayuda de Venados de Mazatlán”, dijo Aceves Sánchez.

Se anunció que todos aquellos que apoyen con su canje de alimentos, también estarán participando en la rifa de dos pelotas autografiadas y un jersey de Venados de Mazatlán.

Dicha rifa se llevará a cabo a través de las redes sociales del Banco de Alimentos en cada día de la serie contra Tucson.

Actualmente, el Banco de Alimentos Mazatlán entrega mensualmente alrededor de 4 mil 500 paquetes alimentarios y atiende a más de 9 mil personas en situación de vulnerabilidad en los municipios de Rosario, Escuinapa, Concordia y Mazatlán, por lo que también participa en otras campañas a lo largo del año.