$!Se unen Colegio de Ginecología y Obstetricia de Mazatlán y la UAS por la ciencia, la educación y la salud de la mujer

MAZATLÁN._ El Colegio de Ginecología y Obstetricia de Mazatlán y la Universidad Autónoma de Sinaloa escribieron un acuerdo histórico de vinculación para la medicina sinaloense.

Con la firma de este convenio de vinculación, el pasado lunes 3 de noviembre, el Colegio de Ginecología y Obstetricia de Mazatlán se convertió en el primer colegio del País, entre los 75 que integran la Federación Mexicana de Colegios de Ginecología y Obstetricia, en obtener aval universitario, se informó.

Este hecho trascendente refleja años de trabajo, compromiso y visión compartida, fortaleciendo la investigación, la formación médica continua y la excelencia profesional.

Adolfo Gutiérrez Martínez, presidente del Colegio de Ginecología y Obstetricia de Mazatlán, destacó este acuerdo como un hito de colaboración y esperanza en beneficio de la salud de la mujer sinaloense.