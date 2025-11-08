$!Se unen Colegio de Ginecología y Obstetricia de Mazatlán y la UAS por la ciencia, la educación y la salud de la mujer

MAZATLÁN._ El Colegio de Ginecología y Obstetricia de Mazatlán y la Universidad Autónoma de Sinaloa escribieron un acuerdo histórico de vinculación para la medicina sinaloense.
Con la firma de este convenio de vinculación, el pasado lunes 3 de noviembre, el Colegio de Ginecología y Obstetricia de Mazatlán se convertió en el primer colegio del País, entre los 75 que integran la Federación Mexicana de Colegios de Ginecología y Obstetricia, en obtener aval universitario, se informó.
Este hecho trascendente refleja años de trabajo, compromiso y visión compartida, fortaleciendo la investigación, la formación médica continua y la excelencia profesional.
Adolfo Gutiérrez Martínez, presidente del Colegio de Ginecología y Obstetricia de Mazatlán, destacó este acuerdo como un hito de colaboración y esperanza en beneficio de la salud de la mujer sinaloense.
Gutiérrez Martínez, presidente del Colegio de Ginecología y Obstetricia de Mazatlán; y Rosalía Elvira Hernández Díaz, vicepresidenta de Cogomaz, fueron los encargados de firmar este convenio histórico junto a Manuel Iván Tostado Ramírez, Vicerrector de la UAS Unidad Regional Sur.
Esta firma de convenio simboliza la unión entre el Colegio de Ginecología y Obstetricia de Mazatlán y la práctica médica, y marca el inicio de una nueva era de cooperación en beneficio de la salud de las mujeres sinaloenses.
El evento contó con la presencia de Miguel Ángel Mancera, director de Vinculación y Relaciones Interinstitucionales del Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia, quien reafirmó el respaldo nacional a este importante logro.
“Hoy celebramos la unión de dos instituciones que comparten un mismo propósito: formar, servir y crecer al servicio de la mujer sinaloense”, recalcó.