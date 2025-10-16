$!Se unen investigadores de ciencia y tecnología de Mazatlán a protesta nacional

Por incumplimiento salarial, investigadores de la ciencia y tecnología protestaron en Mazatlán.
Advirtieron que México es uno de los países latinoamericanos con mayor fuga de cerebros, el séptimo lugar a nivel mundial por bajos salarios.
El subdelegado sindical César Berlanga, explicó que se sumaron a la manifestación nacional para exigir el pago inmediato y respeto al contrato colectivo de trabajo.
El Sindicato Auténtico de Trabajadoras y Trabajadores del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (SIATCIAD) se pronunciaron pacíficamente en plantón en Mazatlán y en diversas unidades, como parte de una movilización nacional de la Federación de Sindicatos del Sector de Ciencia y Tecnología.
La protesta, que en la unidad CIAD-Mazatlán reunió a más de 20 agremiados, tuvo como objetivo exigir el pago inmediato y sin condicionamientos del retroactivo salarial 2025, un derecho que está siendo sistemáticamente ignorado por las autoridades del CIAD, según la voz de los trabajadores.
De acuerdo con información de los manifestantes, el conflicto surge a pesar de la firma legal del convenio laboral firmado entre el CIAD y el SIATCIAD ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral del 15 de agosto de 2025 (Expediente 1836/2024), que establece un incremento del 4 por ciento a los salarios contractuales, con vigencia a partir del primero de febrero de 2025.
El aumento se ha reflejado en la nómina reciente, sin embargo, el pago retroactivo de las quincenas anteriores sigue sin cubrirse lo que dio pie a la molestia de los investigadores.
Durante la protesta, se corearon consignas que reflejaron la frustración y la demanda de justicia: “Retroactivo y Salario, cumplan el convenio, es necesario. Ni un favor, ni un detalle. Salario completo, que no falle. Contrato Colectivo de Trabajo firmado. El pago no ha llegado. El 4% es nuestro. No somos un presupuesto y el CCT se respeta y se lucha”.
El subdelegado del SIATCIAD, César Berlanga, agradeció la participación y subrayó la importancia de la movilización conjunta.
”En conjunto con el comité ejecutivo, acordamos sumarnos a las manifestaciones de diferentes sindicatos que el sector de ciencia y tecnología ha realizado porque la situación que estamos enfrentando en el CIAD no es exclusiva de esta institución”.
También en ITMAZ, CIBNOR, CIDE ECOSUR, en concreto es que, a pesar de la firma del Contrato Colectivo siguen esperando el resolutivo.
“Todas las delegaciones se están manifestando en este momento para exigir el cumplimiento del contrato colectivo.”
La denuncia, indicó Berlanga, se debió al enrarecimiento del ambiente laboral por una acción unilateral de la Dirección General que viola el Contrato Colectivo de Trabajo.
”A esto se aúna la decisión unilateral de la Dirección General de condicionar la participación en los programas de estímulos a cumplir con las horas de capacitación. Esa es una decisión unilateral que no está contemplada en el contrato colectivo recién aprobado. Lo único que generó fue malestar, eso enrarece el ambiente de trabajo. A pesar de que nosotros no buscamos la confrontación de la patronal, violan nuestro contrato colectivo y enrarecen el ambiente.”
El delegado del SIATCIAD reiteró que estos incumplimientos salariales reflejan una subestimación generalizada del sector de Ciencia y Tecnología en México y como consecuencia de la inestabilidad laboral México registra la mayor fuga de cerebros en países latinoamericanos al encontrarse en el sexto lugar.
Así que insistió en el pago inmediato e íntegro del retroactivo salarial 2025 o Respeto total al Contrato Colectivo de Trabajo 2025–2027 y el fin al condicionamiento de estímulos y metas formativas que buscan sustituir el salario base.
”El salario justo y puntual no es un favor, es un derecho. Exigimos respeto a nuestro Contrato Colectivo y al trabajo que sostiene la investigación pública en México,” concluyó.
Fundamento:
El CCT 2025–2027, en sus Cláusulas 19 y 20, define que el salario tabular e integrado debe pagarse conforme a los tabuladores vigentes, y que todo aumento autorizado forma parte del salario base.
Asimismo, la Cláusula 6 garantiza que “en ningún caso los derechos de las y los trabajadores serán inferiores a los establecidos con anterioridad, ni se podrán posponer los pagos de salario y prestaciones”.
La Ley Federal del Trabajo, en sus artículos 87, 88 y 89, también dispone que el salario debe pagarse en tiempo, completo y sin descuentos indebidos.
Por su parte, los Estatutos de la FENASSCYT (2025), de la cual el SIATCIAD forma parte, establecen en su Artículo 4, fracción II el compromiso de “fortalecer al sindicalismo como instrumento legítimo de defensa de los derechos de las y los trabajadores”.