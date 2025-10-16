$!Se unen investigadores de ciencia y tecnología de Mazatlán a protesta nacional

Por incumplimiento salarial, investigadores de la ciencia y tecnología protestaron en Mazatlán. Advirtieron que México es uno de los países latinoamericanos con mayor fuga de cerebros, el séptimo lugar a nivel mundial por bajos salarios. El subdelegado sindical César Berlanga, explicó que se sumaron a la manifestación nacional para exigir el pago inmediato y respeto al contrato colectivo de trabajo. El Sindicato Auténtico de Trabajadoras y Trabajadores del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (SIATCIAD) se pronunciaron pacíficamente en plantón en Mazatlán y en diversas unidades, como parte de una movilización nacional de la Federación de Sindicatos del Sector de Ciencia y Tecnología.

La protesta, que en la unidad CIAD-Mazatlán reunió a más de 20 agremiados, tuvo como objetivo exigir el pago inmediato y sin condicionamientos del retroactivo salarial 2025, un derecho que está siendo sistemáticamente ignorado por las autoridades del CIAD, según la voz de los trabajadores. De acuerdo con información de los manifestantes, el conflicto surge a pesar de la firma legal del convenio laboral firmado entre el CIAD y el SIATCIAD ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral del 15 de agosto de 2025 (Expediente 1836/2024), que establece un incremento del 4 por ciento a los salarios contractuales, con vigencia a partir del primero de febrero de 2025. El aumento se ha reflejado en la nómina reciente, sin embargo, el pago retroactivo de las quincenas anteriores sigue sin cubrirse lo que dio pie a la molestia de los investigadores. Durante la protesta, se corearon consignas que reflejaron la frustración y la demanda de justicia: “Retroactivo y Salario, cumplan el convenio, es necesario. Ni un favor, ni un detalle. Salario completo, que no falle. Contrato Colectivo de Trabajo firmado. El pago no ha llegado. El 4% es nuestro. No somos un presupuesto y el CCT se respeta y se lucha”. El subdelegado del SIATCIAD, César Berlanga, agradeció la participación y subrayó la importancia de la movilización conjunta. ”En conjunto con el comité ejecutivo, acordamos sumarnos a las manifestaciones de diferentes sindicatos que el sector de ciencia y tecnología ha realizado porque la situación que estamos enfrentando en el CIAD no es exclusiva de esta institución”. También en ITMAZ, CIBNOR, CIDE ECOSUR, en concreto es que, a pesar de la firma del Contrato Colectivo siguen esperando el resolutivo. “Todas las delegaciones se están manifestando en este momento para exigir el cumplimiento del contrato colectivo.”