“Me siento muy bien por esta iniciativa que tuvimos y me emociona mucho por que sé que con esto haremos muy felices a muchos niños que quizás sus padres no tienen para darles un juguete y con esto me hace mucha ilusión que van a poder estar muy felices”, dijo por su parte Uma Ramírez, Reina de los Juegos Florales.

Alejandra Tirado, Reina de la máxima fiesta porteña, externó su felicidad de utilizar su reinado para llevar a cabo acciones positivas.

“No es solo es portar una corona sino lo que puedes hacer con esa corona porque siempre hablamos cosas bonitas de Mazatlán pero hay que saber que siempre hay necesidades y nosotros tenemos un título que nos puede ayudar, no simplemente por el título sino lo que hagas con él, entonces me encantó”, dijo.