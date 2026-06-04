$!Se unen teatro y solidaridad en apoyo de familias vulneradas por la violencia en la sierra de Concordia

En un esfuerzo por mantener el acompañamiento y la ayuda humanitaria que se brinda a comunidades de la sierra de Concordia afectadas por la violencia y la inseguridad, la colectiva feminista Periferia Subversiva llevará a cabo una función de teatro con causa este viernes 5 de junio, en el local Pulques de Altura, de Mazatlán. La actividad se estará desarrollando con el apoyo del grupo La Cochinilla Teatro, la cual constará de la presentación de la obra “Teresa Urrea: del olvido y la memoria”, interpretada por la actriz y creadora escénica Lucía Zapién Osuna, función que se donó para respaldar las acciones que la organización desarrolla en algunas de las localidades más golpeadas por la crisis de seguridad que se vive en la zona serrana del sur de Sinaloa.

La puesta en escena se llevará a cabo en punto de las 19:00 horas en el local Pulques de Altura, ubicado en la Calle Ángel Flores número 922, en el Centro de Mazatlán, donde el acceso tendrá un costo de recuperación de 100 pesos, recursos que serán destinados íntegramente a fortalecer las labores de apoyo comunitario que la colectiva mantiene en la sierra de Concordia. Durante los últimos meses, diversas comunidades serranas de este municipio han enfrentado situaciones de violencia que han alterado la vida cotidiana de sus habitantes, llegando incluso a generar desplazamiento forzado en algunas de ellas. Las dificultades para trasladarse en esta región, el temor generado por los hechos de inseguridad y las limitaciones para acceder a servicios básicos han impactado especialmente a familias que ya vivían en condiciones de vulnerabilidad.

Ante esta realidad, integrantes de la colectiva Periferia Subversiva han emprendido acciones de acompañamiento comunitario y ayuda humanitaria, realizando visitas a las comunidades para entregar alimentos, productos de higiene, medicamentos y otros artículos de primera necesidad, manteniendo contacto directo con las familias para identificar necesidades urgentes y canalizar apoyos a quienes más lo requieren. La organización ha señalado que estas acciones han sido posibles gracias a la solidaridad de ciudadanos, colectivos y personas que han contribuido mediante donaciones económicas o en especie. Sin embargo, la demanda de apoyo continúa, por lo que constantemente buscan generar actividades que permitan recaudar recursos para sostener el trabajo que realizan en la región. Es en este contexto que surge esta función teatral, la cual, además de representar una oportunidad para disfrutar de una propuesta artística, busca convertirse en un espacio de encuentro y solidaridad con las familias que enfrentan las consecuencias de la violencia en la sierra. La obra “Teresa Urrea: del olvido y la memoria” recupera la historia de una de las figuras más emblemáticas del norte de México, conocida como la Santa de Cabora, Urrea fue una mujer cuya vida estuvo marcada por la resistencia, la espiritualidad y la defensa de los sectores más desfavorecidos, elementos que dialogan con las reflexiones sobre justicia social y memoria colectiva que promueve la puesta en escena. De esta forma, Periferia Subversiva destacó que el arte también puede convertirse en una herramienta de transformación social, capaz de generar empatía, reflexión y acciones concretas de apoyo hacia quienes atraviesan situaciones difíciles.