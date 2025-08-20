$!Se unirá el béisbol sinaloense por la lucha contra la insuficiencia renal infantil en el Cuadrangular del Bienestar

MAZATLÁN._ La pasión por el béisbol y el altruismo volverán a unir fuerzas con la celebración del Cuadrangular del Bienestar DIF Sinaloa, que regresa en su cuarta edición con la promesa de beneficiar niñas, niños y adolescentes que luchan contra la insuficiencia renal.
Con la participación de equipos como Venados de Mazatlán, Tomateros de Culiacán, Algodoneros de Guasave y Cañeros de Los Mochis, se estará desarrollando una nueva edición de esta justa beisbolera, durante los días 11 y 12 de octubre, donde lo recaudado será destinado al Hospital Pediátrico de Sinaloa.
Así lo dio a conocer la presidenta del DIF Sinaloa, Eneyda Rocha Ruiz, la cual señaló que, a lo largo de los últimos cuatro años, este evento ha sido un escaparate para visibilizar y apoyar los distintos problemas de salud que atraviesan niñas y niños en la entidad.
“Llegamos a una fecha que a nosotros nos gusta mucho, es el cuarto año que lo vamos a realizar, es un día de alegría, es un día de mucha fiesta y es un día donde todos los corazones vibran porque es lo que nos ha servido para visualizar muchos temas de salud, sobre todo en las infancias”, comentó.
Rocha Ruiz destacó que para esta edición se optó por favorecer a las infancias que padecen insuficiencia renal, debido a que recientemente se habilitó un área de hemodiálisis en condiciones de realizar trasplantes renales pediátricos por vez primera en el Hospital Pediátrico de Sinaloa.
“El tema de este año es trasplante renal, y en el Pediátrico ahora tienen un lugar especial para que ellos sean atendidos. Ahora nosotros tenemos que lograr alcanzar nuestra meta como cada año”, expresó.
“No solamente hay que ver cómo está el bat y la manilla, sino hay que ver cómo está la afición para poder apoyar a cada uno de sus equipos. Queremos socializar, generar esa empatía y seamos parte de la historia de cómo podemos apoyar a más gente”, dijo la presidenta del DIF en Sinaloa.
Para esta cuarta edición, se tiene contemplado reunir cerca de 6 millones de pesos, de los cuales 5.5 millones de pesos provendrán de la venta de aproximadamente 55 mil boletos, que tendrán un costo de 100 pesos.
Los boletos ya se encuentran disponibles y se podrán obtener en los DIF Municipales, oficinas estatales, centros de rehabilitación y a través de la plataforma boletomóvil.
Asimismo, al igual que en años anteriores, se pondrán en venta casacas conmemorativas con un costo de 750 pesos, cuya ganancia también será destinada a la causa.
El sábado 11 de octubre se estará desarrollando el encuentro entre Venados de Mazatlán y Tomateros de Culiacán, en el puerto, teniendo como escenario el estadio Teodoro Mariscal en punto de las 18:00 horas.
De manera simultánea, Cañeros de Los Mochis se estará enfrentando a los Algodoneros de Guasave, en el estadio Revolución, de Guasave.
Por su parte, para el domingo 12, Tomateros de Culiacán recibirá a Venados de Mazatlán en el estadio Tomateros, para disputar el duelo programado a las 17:00 horas.
Al mismo tiempo, los Cañeros de Los Mochis se encargará de recibir a los Algodoneros de Guasave en el estadio Emilio Ibarra Almada.
Durante la presentación de esta cuarta edición del Cuadrangular del Bienestar, Rocha Ruiz estuvo acompañada por la Presidenta Municipal de Mazatlán, Estrella Palacios Domínguez, el presidente de Venados de Mazatlán, Ismael Barros Cebreros, el director del Hospital Pediátrico de Sinaloa, Carlos Mujail Suárez y el director del Instituto Sinaloense de Cultura Física y Deporte en Sinaloa, Julio César Cascajares.