$!Se unirá el béisbol sinaloense por la lucha contra la insuficiencia renal infantil en el Cuadrangular del Bienestar

MAZATLÁN._ La pasión por el béisbol y el altruismo volverán a unir fuerzas con la celebración del Cuadrangular del Bienestar DIF Sinaloa, que regresa en su cuarta edición con la promesa de beneficiar niñas, niños y adolescentes que luchan contra la insuficiencia renal.

Con la participación de equipos como Venados de Mazatlán, Tomateros de Culiacán, Algodoneros de Guasave y Cañeros de Los Mochis, se estará desarrollando una nueva edición de esta justa beisbolera, durante los días 11 y 12 de octubre, donde lo recaudado será destinado al Hospital Pediátrico de Sinaloa.

Así lo dio a conocer la presidenta del DIF Sinaloa, Eneyda Rocha Ruiz, la cual señaló que, a lo largo de los últimos cuatro años, este evento ha sido un escaparate para visibilizar y apoyar los distintos problemas de salud que atraviesan niñas y niños en la entidad.

“Llegamos a una fecha que a nosotros nos gusta mucho, es el cuarto año que lo vamos a realizar, es un día de alegría, es un día de mucha fiesta y es un día donde todos los corazones vibran porque es lo que nos ha servido para visualizar muchos temas de salud, sobre todo en las infancias”, comentó.

Rocha Ruiz destacó que para esta edición se optó por favorecer a las infancias que padecen insuficiencia renal, debido a que recientemente se habilitó un área de hemodiálisis en condiciones de realizar trasplantes renales pediátricos por vez primera en el Hospital Pediátrico de Sinaloa.

“El tema de este año es trasplante renal, y en el Pediátrico ahora tienen un lugar especial para que ellos sean atendidos. Ahora nosotros tenemos que lograr alcanzar nuestra meta como cada año”, expresó.