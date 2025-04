Se va a judicializar e impugnar proceso de elección de rector o rectora de la UAS: Tomás Valenzuela

Tras enumerar una serie de lo que considera irregularidades e inconsistencias en esta elección, el presidente de la Asociación de Jubilados en la Zona Sur de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Tomás Valenzuela, manifestó que se va judicializar e impugnar este proceso de elección de rector o rectora de esta institución educativa.

”Creo que este proceso se va a judicializar, se va impugnar la votación, la elección, los abogados estudiarán todas las inconsistencias, anomalías que se han presentado para denunciarlas y declarar un fraude electoral en la UAS”, añadió Tomás Valenzuela en entrevista en la que estuvo acompañado por Luis Beltrán, maestro de la Escuela Preparatoria “Rubén Jaramillo” y de Ricardo Vera Páez, maestro rescindido desde hace 20 años de esa institución.

Agregó que fueron designados como observadores de este proceso electoral y hasta cerca de las 10:00 horas se habían percatado de que se habían presentado diversas irregularidades que ya las tenían previstas, pero que este 9 de abril se corroboran.

”En primer lugar no hay mamparas que garanticen la secrecía del voto, en segundo lugar hay escuelas donde no se está permitiendo que el estudiante vote en su aula, lo están llamando a una urna fija, las boletas, parece ser, no todas tienen folio, no hay un control de las boletas que se van a emitir el voto, por lo tanto hay una ausencia de estudiantes, por ejemplo en la Facimar (Facultad de Ciencias del Mar) está prácticamente sólo, sacaron estudiantes con pretexto de asistir a prácticas de campo y las aulas están vacías, no hay votaciones en Facimar”, añadió.

”En Ingeniería es una votación muy lenta, en Derecho acaban de instalar la urna, pasándola por los pasillos la urna, no sabemos cómo están, vienen selladas, no se garantiza ni se verifica que estén vacías, no sabemos si ya traigan votos adentro y no se nos permite la calidad de observadores de este proceso, están retirando a nuestros compañeros en todas las escuelas y facultades donde hay urnas de votación, estamos en espera de los nombramientos o los gafetes que nos acrediten como observadores del proceso, sin embargo, no han llegado, nuestros compañeros están siendo retirados de las urnas”.

Tomás Valenzuela enfatizó que este proceso en el que se vota para elegir a Denise Díaz Quiñónez como Rectora o reelegir a Jesús Madueña Molina como Rector de la UAS para el periodo 2025-2029 es antidemocrático.

”Hemos caído en una elección totalmente antidemocrática, irregular, con dados cargados hacia el rector que quiere reelegirse, piso disparejo y parece ser que estamos como en los viejos tiempos del PRI manipulando, intimidando estudiantes para que voten, en la Escuela de Enfermería observamos que los estudiantes tienen que enseñar su papeleta ya con voto y hay un profesor ahí tomándoles fotos, eso no es democracia, eso no es participación libre y democrática ni se guarda la secrecía del voto”, subrayó.

Precisó que aunque no han sido acreditados como observadores electorales, se han percatado de esas presuntas irregularidades al estar a corta distancia de las urnas ya que pueden estar en esos lugares por ser universitarios con sus derechos vigentes.

”En el caso de nosotros los jubilados no se nos permitió votar, no estamos en un padrón electoral, quiero decir que somos universitarios, que sólo estamos separados de las aulas porque cumplimos un proceso de trabajo de 24, 30 y algunos hasta de 40 años de servicio, sólo nos hemos separado de las aulas, pero seguimos percibiendo un cheque, un salario de la Universidad y seguimos siendo universitarios de ayer, de hoy y de siempre”, añadió el dirigente de la Asociación de Jubilados de la UAS en el sur del Estado.

Entre otros puntos, manifestó que el artífice de esta elección con la serie de irregularidades es el Director Jurídico de la UAS, Carlos Ontiveros Salas.

La jornada electoral de este miércoles se realiza de las 8:00 a las 18:00 horas en todo el Estado y será el próximo viernes cuando la Comisión de Elecciones entregará los resultados ante el Consejo Universitario sobre quién fue electo como rector o rectora de la UAS para el periodo 2025-2029.